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Lata pięćdziesiąte w Kolumbii przypominały lata trzydzieste w Niemczech (na zdjęciu Plac Bolivara w Bogocie)
Bogota została właściwie spacyfikowana w ciągu tygodnia od śmierci Gaitána (Jorge Eliécer Gaitán charyzmatyczny lider Kolumbijskiej Partii Liberalnej, zginął w zamachu 9 kwietnia 1948 r. – red.). Na kolumbijskiej prowincji sprawy wyglądały już jednak inaczej. Chłopi i robotnicy pracujący przy wydobyciu ropy w rafineriach wzdłuż rzeki Magdaleny przejęli władzę. Ogłosili należące do Standard Oil duszne miasto Barrancabermeja wyzwoloną „komuną”. Rebelianci wykonali armaty z rur wykorzystywanych w rafinerii i umieścili improwizowane miny wokół miasta, powstrzymując w ten sposób regularną armię przez ponad tydzień. Przywódcy partii liberalnej, licząc na uniknięcie krwawej łaźni, wynegocjowali kapitulację komuny. Kolumbijskie wojsko odzyskało kontrolę nad rzeką.
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