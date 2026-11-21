Bogota została właściwie spacyfikowana w ciągu tygodnia od śmierci Gaitána (Jorge Eliécer Gaitán charyzmatyczny lider Kolumbijskiej Partii Liberalnej, zginął w zamachu 9 kwietnia 1948 r. – red.). Na kolumbijskiej prowincji sprawy wyglądały już jednak inaczej. Chłopi i robotnicy pracujący przy wydobyciu ropy w rafineriach wzdłuż rzeki Magdaleny przejęli władzę. Ogłosili należące do Standard Oil duszne miasto Barrancabermeja wyzwoloną „komuną”. Rebelianci wykonali armaty z rur wykorzystywanych w rafinerii i umieścili improwizowane miny wokół miasta, powstrzymując w ten sposób regularną armię przez ponad tydzień. Przywódcy partii liberalnej, licząc na uniknięcie krwawej łaźni, wynegocjowali kapitulację komuny. Kolumbijskie wojsko odzyskało kontrolę nad rzeką.