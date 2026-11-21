Informację taką podał niezależny portal Iran International. Według jej ustaleń Teheran przygotował 14 tankowców.

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W czwartek agencja informacyjna Fars News, powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, przekazała, że irańscy radykałowie wezwali do wysłania tankowców do Chin i zagrozili atakami na instalacje naftowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Katarze, jeśli USA podejmą interwencję. Propozycja pojawiła się wkrótce po doniesieniach o załadowaniu nieobjętego sankcjami tankowca w irańskim terminalu naftowym na wyspie Chark.

Teraz portal Iran International donosi, że Hamidreza Hadżi-Babei przekazał przedstawicielom prowincji w Hamadanie, że tankowce już płyną. Wiceprzewodniczący irańskiego parlamentu uznał, że władze nie mają innego wyjścia niż próba przełamania amerykańskich ograniczeń gospodarczych.

– Nie ma alternatywy dla przełamania amerykańskiej blokady gospodarczej – powiedział Hadżi-Babei. Dodał, że państwa, które umożliwiły Stanom Zjednoczonym obecność wojskową i interwencję na Bliskim Wschodzie, również mogą odczuć skutki rozszerzenia konfliktu z Iranem.

– Nie można oczekiwać, że naród irański sam poniesie koszty – powiedział wiceprzewodniczący parlamentu.