Podczas piątkowego szczytu w Brukseli Unia Europejska i Wielka Brytania ogłosiły zawarcie trzech porozumień dotyczących handlu żywnością i napojami, obrotu emisjami oraz programu mobilności młodzieży. Ten ostatni umożliwi 100 tys. młodych Brytyjczyków zamieszkanie, podjęcie pracy, naukę i podróżowanie po UE. Na zasadzie wzajemności podobne możliwości otrzymają młodzi obywatele państw unijnych w Wielkiej Brytanii – przypomina „The Guardian”.

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Obecnie polityka prezydenta Trumpa, a także agresywna postawa Rosji i gospodarcza dominacja Chin sprzyjają ponownemu zbliżeniu Wielkiej Brytanii i Europy – zauważa „The New York Times”. – Londyn coraz bardziej porzuca wielkie nadzieje, jakie po brexicie pokładał w relacjach transatlantyckich, że Waszyngton zawrze z nami umowę o wolnym handlu i tchnie nowe życie w szczególne stosunki między naszymi krajami – powiedział dziennikowi David Lammy, brytyjski parlamentarzysta i były wicepremier.

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Jednak wejście w życie wszystkich trzech porozumień może zostać zablokowane za sześć miesięcy. UE zagroziła bowiem, że nie zatwierdzi umów, jeśli Wielka Brytania nie zgodzi się na objęcie studentów z państw członkowskich takimi samymi stawkami czesnego na brytyjskich uniwersytetach, jakie obowiązują obywateli Wielkiej Brytanii.

Premier Wielkiej Brytanii: Historyczne porozumienie z UE

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham odrzucił sugestie, jakoby istniały jakiekolwiek niejasności dotyczące wejścia porozumień w życie.

– Umowa została zawarta. Wszystko jest zapisane czarno na białym, macie to przed sobą – powiedział, dodając, że odpowiednie przepisy trafią do parlamentu w przyszłym tygodniu. Burnham określił porozumienie jako „historyczne”. – To dobry dzień dla Wielkiej Brytanii i dobry dzień dla Europy – oświadczył.

Przekonywał, że zawarte umowy stanowią odpowiedź na „największe wyzwania naszych czasów i najpoważniejsze obawy obywateli”. Wymienił wśród nich wysokie koszty życia, brak wzrostu gospodarczego, nielegalną imigrację oraz problemy, z jakimi mierzą się młodzi ludzie.

Premier zapowiedział również rozmowy z UE na temat przyszłych relacji, podkreślając jednocześnie, że nie zamierza wyprzedzać oczekiwań opinii publicznej.

Burnham rzucił także wyzwanie swoim politycznym przeciwnikom, zwłaszcza Nigelowi Farage'owi, który w piątek przyjechał do Brukseli, aby zorganizować konkurencyjną konferencję prasową. Wezwał ich do wyjaśnienia, dlaczego mieliby odrzucić porozumienie, które – jak przekonywał – pobudzi wzrost gospodarczy i doprowadzi do obniżenia cen żywności oraz energii elektrycznej. – Dlaczego ktokolwiek miałby z tego rezygnować? – pytał.

Farage zarzucił Burnhamowi naiwność. Jego zdaniem UE „wykorzystała ten moment, by wywrzeć presję na brytyjskiego premiera w sprawie obniżenia czesnego dla setek tysięcy studentów z Unii Europejskiej”.

Unia Europejska grozi zablokowaniem porozumień

Przywódcy UE starali się łagodzić napięcia związane ze sporem o wysokość opłat za studia.

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa podkreślił zbieżność celów UE i Wielkiej Brytanii, uznając ją za bliskiego i wiarygodnego partnera. Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała gotowość do dalszej współpracy, zaznaczając, że kierunek rozwoju wzajemnych relacji zależy od Londynu.

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O napięciach podczas negocjacji świadczy jednak przyjęta przez UE deklaracja, zgodnie z którą trzy porozumienia nie wejdą w życie bez zagwarantowania studentom z państw członkowskich takich samych zasad naliczania czesnego, jakie obowiązują studentów brytyjskich.

„Rada [UE] i Komisja [Europejska] uważają, że porozumienie to powinno przewidywać równe traktowanie wszystkich studentów w zakresie opłat za studia, na takich samych zasadach jak obywateli danego państwa” – napisano w poufnym oświadczeniu, do którego dotarł „The Guardian”.

Wielka Brytania będzie stosować przepisy UE bez prawa głosu

Porozumienia dotyczące handlu żywnością i napojami oraz obrotu emisjami emisjami zobowiązują Wielką Brytanię do dostosowania krajowych regulacji do przepisów UE.

Brytyjscy eksperci będą zapraszani na odpowiednie spotkania unijne, w tym dotyczące potencjalnych sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem zwierząt. Nie będą jednak mieli prawa głosu przy podejmowaniu decyzji.

Burnham odrzucił sugestie, że takie rozwiązanie ma jedynie charakter symboliczny. Jego zdaniem powrót brytyjskich ekspertów na unijne spotkania będzie „ważnym momentem”.