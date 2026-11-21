Polskę będzie reprezentować wiceminister obrony Paweł Zalewski.

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Rada Północnoatlantycka to najważniejszy organ decyzyjny NATO. Tworzą ją przedstawiciele wszystkich państw członkowskich Sojuszu (zazwyczaj ambasadorowie przy NATO, ale w razie potrzeby także ministrowie spraw zagranicznych, obrony albo szefowie państw i rządów).

Rosyjskie obiekty spadły na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie

W piątek wczesnym rankiem trzy rosyjskie obiekty wtargnęły w przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Polsce podczas jednego z większych ataków na zachodnią Ukrainę. W dwóch miejscach na Podkarpaciu i jednym na Lubelszczyźnie spadły rakiety oraz najprawdopodobniej dron odrzutowy. Według służb w wyniku tego zdarzenia nikt nie doznał obrażeń.

ISW ocenia, że Rosja celowo skierowała obiekty nad Polskę

Wcześniej Instytut Studiów nad Wojną (ISW) – amerykański think tank zajmujący się analizą konfliktów zbrojnych, wojskowości i polityki bezpieczeństwa – ocenił, że Rosja celowo skierowała rakiety i drony w polską przestrzeń powietrzną podczas piątkowego ataku na Ukrainę. Zdaniem analityków Kreml chciał sprawdzić reakcję NATO i zniechęcić państwa Koalicji Chętnych do wspierania Ukrainy.

„Rosyjskie siły celowo wystrzeliły rakiety i drony w polską przestrzeń powietrzną podczas ataków na Ukrainę rankiem 20 listopada” – napisali analitycy ISW w serwisie X.

Jak podał ISW, polskie władze zwróciły się do NATO o dodatkowe siły i wzmocnienie obrony powietrznej. Polska nie wystąpiła o konsultacje na podstawie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Analitycy ocenili, że jeśli Sojusz nie skorzysta z mechanizmów wspólnego działania w odpowiedzi na zdarzenia, które instytut uznaje za celowe ataki, w praktyce może wzrosnąć próg, po którego przekroczeniu sojusznicy zdecydują się zareagować na kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez Rosję. „NATO ryzykuje podniesienie rzeczywistego progu reakcji sojuszników na jawne rosyjskie naruszenia przestrzeni powietrznej NATO, nie wykorzystując postanowień sojuszu dotyczących działań zbiorowych w odpowiedzi na celowe ataki” – czytamy.