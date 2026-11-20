Debata, która trwała ok. 1,5 godziny, była ostrym starciem Sáncheza, lidera hiszpańskich socjaldemokratów z PSOE z faworytem do objęcia urzędu premiera po wyborach Feijóo. Sondaże wskazują, że opozycyjna dziś Partia Ludowa wygra wybory parlamentarne w Hiszpanii, choć nie uzyska samodzielnej większości, ale będzie mogła ją zbudować ze skrajnie prawicowym ugrupowaniem Vox.

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Pedro Sánchez broni polityki swojego rządu, Alberto Núñez Feijóo twierdzi, że Hiszpania stała się problemem Europy

Sánchez zdecydował się rozpisać przedterminowe wybory, po tym, jak jego mniejszościowy rząd nie był w stanie przeforsować w parlamencie ustaw związanych z kryzysem mieszkaniowym. Sondaże dają PSOE drugie miejsce.

W czasie debaty Feijóo często przerywał premierowi i był za to upominany przez pilnującą czasu wypowiedzi uczestników debaty dziennikarkę.

Broniąc dorobku swojego rządu, Sánchez zwracał uwagę, że Hiszpania jest najszybciej rozwijającym się krajem strefy euro spośród dużych krajów europejskich. Chwalił się też rozwojem usług publicznych oraz przywiązaniem swojego rządu do kwestii praw człowieka. – W najtrudniejszym okresie światowej fali skrajnej prawicy Hiszpania była latarnią morską – przekonywał. I ostrzegał, że dojście do władzy Partii Ludowej z partią Vox będzie stanowić zagrożenie dla wartości, którym hołdował jego rząd.

Sánchez przyznał, że popełniał błędy, ale zapewnił, że wyciągał z nich wnioski. – Mimo wszystkich trudności Hiszpania osiąga dziś wyniki gospodarcze, społeczne i środowiskowe, jakich nie notowała od dziesięcioleci – przekonywał socjalistyczny premier. Dodał, że w prawie 50-milionowym kraju 22,6 mln pracowników odprowadza składki do systemu, zatrudnienie ma 10 mln kobiet, a liczba osób samozatrudnionych wynosi 3,5 mln.

Premier Hiszpanii bronił też polityki migracyjnej swojego rządu, podkreślając znaczenie rozwoju legalnych kanałów migracji. Przypomniał, że Hiszpania potępiła „ludobójstwo dokonywane przez Beniamina Netanjahu na ludności palestyńskiej”, uznała państwo palestyńskie, sprzeciwiała się polityce Donalda Trumpa i nie zgodziła się na przeznaczenie 5 proc. PKB na obronność.

Z kolei Feijóo atakował rząd za skandale korupcyjne, które wstrząsały PSOE, kryzys migracyjny, do którego doszło latem, gdy Ceutę zalała fala imigrantów (co określił mianem „inwazji”), wskazywał też na inflację i utratę siły nabywczej przez hiszpańską klasę średnią. Rząd PSOE lider centroprawicy obarczył odpowiedzialnością za zwiększającą się presję podatkową i obiecał, iż jego rząd obniży podatki.

– Za zakupy spożywcze, które w 2018 roku kosztowały 100 euro, dziś trzeba zapłacić 143 euro (…). Porozmawiajmy o pensjach, lodówce i życiu ludzi. PKB nie da się zjeść – punktował lider Partii Ludowej.

Według Feijóo Hiszpania stała się „problemem Europy” przez kryzys migracyjny, który wstrząsnął Ceutą. Skrytykował też przeprowadzoną przez rząd PSOE akcję legalizacji pobytu w kraju nieudokumentowanych imigrantów.

Prasa o debacie przedwyborczej w Hiszpanii: Alberto Núñez Feijóo atakował, nadawał ton dyskusji

„Feijóo był niewątpliwie główną postacią debaty wyborczej. To on nadawał ton dyskusji o kryzysie mieszkaniowym, a także wprawił Sáncheza w zakłopotanie zarzutami dotyczącymi korupcji i finansowania PSOE” – ocenił debatę dziennik „El Mundo”.

Według „La Vanguardii” debata była napięta, pełna wzajemnych oskarżeń, przerywania sobie i sporów o liczby. Feijóo – jak czytamy w „La Vanguardii” – atakował, podczas gdy Sanchez był bardziej powściągliwy.

„El Pais” wskazał z kolei na fałsz w ośmiu wypowiedziach Feijóo, nie znalazł natomiast fałszywych informacji w żadnej wypowiedzi premiera. W kilku wypowiedziach obu polityków dopatrzył się też podawania danych wyrwanych z kontekstu.