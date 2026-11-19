Rosyjskie ataki na stolicę Ukrainy doprowadziły w czwartek do uszkodzenia zagranicznych placówek dyplomatycznych. Informacje o zniszczeniach potwierdzili przedstawiciele władz Holandii i Austrii. Z kolei Szwecja zapowiedziała reakcję dyplomatyczną po eksplozji w pobliżu swojej ambasady.

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Rosyjski dron uderzył w pobliżu ambasady Holandii. Uszkodzona również placówka Austrii

Jak poinformował ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, w wyniku rosyjskiego ataku niewielkich uszkodzeń doznał budynek ambasady Holandii w Kijowie. Według portalu Europejska Prawda jeden z dronów uderzył w budynek znajdujący się za placówką dyplomatyczną.

„Rosyjskie ataki na Kijów po raz kolejny uszkodziły misję dyplomatyczną. Ambasada Holandii w Ukrainie doznała niewielkich uszkodzeń. Na szczęście nikt nie został ranny” – napisał Sybiha na platformie X, publikując zdjęcie uszkodzonego budynku.

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Szef ukraińskiej dyplomacji zaapelował do społeczności międzynarodowej o stanowcze potępienie uderzeń zagrażających zagranicznym dyplomatom i wyraził solidarność z Holandią.

„Terror Putina musi spotkać się ze zdecydowaną reakcją” – podkreślił.

Informację o uszkodzeniu ambasady potwierdził holenderski minister spraw zagranicznych Tom Berendsen. Przekazał, że do uderzenia doszło w czwartek po południu na tyłach placówki.

„Nasi koledzy na szczęście nie odnieśli obrażeń, budynek został jednak lekko uszkodzony. Ustalamy, co dokładnie się wydarzyło. Naszym priorytetem jest obecnie bezpieczeństwo naszych pracowników” – oświadczył.

Uszkodzenia odnotowano również na terenie ambasady Austrii w Kijowie. Poinformował o tym w czwartek kanclerz Christian Stocker, zapewniając, że żaden z pracowników placówki nie ucierpiał.

Do podobnego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w Dnieprze na wschodzie Ukrainy. Podczas zmasowanego rosyjskiego ostrzału uszkodzony został tam konsulat honorowy Austrii. Nikt z jego personelu nie odniósł obrażeń, jednak w całym obwodzie dniepropietrowskim rannych zostało 20 osób, w tym dwoje dzieci.

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Andrij Sybiha określił wtorkowy atak jako rażące naruszenie prawa międzynarodowego.

Szwecja zapowiada wezwanie rosyjskiego ambasadora. „Rosja ponosi pełną odpowiedzialność”

Na czwartkowe wydarzenia w Kijowie zareagowała również szefowa szwedzkiej dyplomacji Maria Malmer Stenergard. Zapowiedziała wezwanie ambasadora Rosji w Sztokholmie na rozmowę w związku z eksplozją w pobliżu szwedzkiej ambasady.

„Rosjanie zaatakowali również naszych partnerów z Austrii i Holandii” – napisała minister na platformie X.

Malmer Stenergard poinformowała, że pozostaje w kontakcie z personelem szwedzkiej placówki i potwierdziła, że nikt nie został poszkodowany.

Szefowa MSZ podkreśliła, że Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje agresji przeciwko Ukrainie. Wezwała władze w Moskwie do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego.

„Szwecja niezmiennie trzyma się swojego dwupunktowego planu: zwiększenia wsparcia Ukrainy oraz wzmocnienia presji na Rosję” – oświadczyła Malmer Stenergard.

Zapowiedź wezwania rosyjskiego ambasadora jest odpowiedzią Sztokholmu na zagrożenie, jakie rosyjskie ataki stwarzają dla zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych w ukraińskiej stolicy.