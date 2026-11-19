Duńskie wydawnictwo Gyldendal wycofało w czwartek ze sprzedaży biografię 112-letniej Kirsten Schwalbe po wyjściu na jaw, że podczas II wojny światowej była nazistką. Wcześniej z tego samego powodu wstrzymano emisję filmu dokumentalnego poświęconego seniorce, który podbił serca widzów.

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Kirsten Schwalbe, duńska 112-latka, okazała się być nazistką. Wydawnictwo wycofało jej biografię

Wydawca ogłosił, że nowe informacje zmieniają założenia książki „Musimy mieć z czego się pośmiać”, napisanej przez Frederika Helmsa i Line Morell Holm. „Wspólnie z autorami uznaliśmy, że w zaistniałej sytuacji nie jest możliwe wprowadzenie odpowiednich poprawek” – podkreślił.

Biografia ukazała się na początku października, budząc duże zainteresowanie czytelników.

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Na początku tygodnia portal Frihedsbrevet ujawnił, opierając się na dokumentach Duńskiego Archiwum Narodowego i opinii historyków, że Schwalbe sprawowała w Narodowosocjalistycznej Duńskiej Partii Robotniczej (DNSAP) dwa kierownicze stanowiska. Kobieta od sierpnia 1943 r. do lipca 1944 r. pełniła obowiązki szefowej oddziału duńskiej partii nazistowskiej w mieście Holstebro, jednocześnie była przewodniczącą organizacji kobiecej ugrupowania w tej samej miejscowości.

Po tej publikacji duńska telewizja TV Midtvest podjęła decyzję o zaprzestaniu emisji kolejnych odcinków serialu dokumentalnego poświęconego Schwalbe na prośbę rodziny seniorki.

Kirsten Schwalbe członkinią nazistowskiej partii

O tym, że 112-latka była od 1940 r. członkinią nazistowskiej partii napisała w październiku jako pierwsza gazeta „Kristeligt Dagblad”. Wówczas Schwalbe w rozmowie z dziennikarzami bagatelizowała swoją rolę, twierdząc, że wstąpiła do partii za namową męża, a polityka ją w ogóle nie interesowała. Kobieta zaprzeczyła również jakoby stała po stronie Niemców.

Na tym etapie sprawy autorzy książki zakładali, że w publikacji naniosą poprawki, a serial był kontynuowany.

Sprawa życiorysu najstarszej żyjącej Dunki wywołała w Danii debatę. Najpierw część opinii publicznej skrytykowała „Kristeligt Dagblad” za wyciąganie niewygodnych wątków z życiorysu starszej pani, niemających - zdaniem krytyków - już znaczenia.

Następnie po ujawnieniu konkretnych zarzutów przez portal Frihedsbrevet redaktor naczelny „Kristeligt Dagblad” Jeppe Duva zarzucił telewizji TV Midtvest uczynienie ze 112-latki celebrytki-maskotki w miejsce krytycznej pracy dziennikarskiej.

Seniorka nie ujawniła swojego członkostwa w partii nazistowskiej, a o okresie wojny mówiła dość łagodnie. Kanał w imieniu swojej bohaterki prowadził konto na Instagramie.

Autorzy wycofanej biografii są zarazem twórcami serialu o Schwalbe.