Imperialistyczna agresja Rosji na Ukrainę fundamentalnie zmieniła sytuację bezpieczeństwa w Europie. Rosnąca liczba ataków hybrydowych skierowanych przeciwko członkom NATO wskazuje, że Rosja dąży do podporządkowania sobie Ukrainy, a jednocześnie próbuje rozbić polityczną spójność Zachodu i zdolność NATO do prowadzenia misji kolektywnej obrony. Gdyby się to udało, Kreml mógłby łatwiej zastraszać poszczególne państwa i realizować swoje cele strategiczne – odbudowę stref wpływów kosztem bezpieczeństwa i suwerenności innych państw.

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Polska i Niemcy są celem nasilonych rosyjskich ataków poniżej progu agresji zbrojnej określanych jako ataki hybrydowe. Nie jest to przypadek. Polska odgrywa rolę głównego hubu logistycznego zapewniającego wsparcie dla Ukrainy, zaś Niemcy stały się największym dostarczycielem pomocy wojskowej dla broniącego się narodu. Mimo rosyjskiej kampanii hybrydowej i gróźb eskalacji będziemy kontynuować wsparcie dla Ukrainy, bo wiemy, że stawką jest bezpieczeństwo naszych państw i całej Europy.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius: Nasze wysiłki nie ograniczają się tylko do słów

W obliczu nasilonych zagrożeń Polska i Niemcy mają wspólne interesy strategiczne: wsparcie Ukrainy i wzmocnienie zdolności NATO do obrony i odstraszania Rosji. Naszą ambicją jest wzmocnienie europejskiego filaru Sojuszu przy jednoczesnym utrzymaniu silnych więzi transatlantyckich.

Polska i Niemcy wzięły już na siebie większą odpowiedzialność w ramach Sojuszu za konwencjonalną obronę. Nasze państwa zajęły centralne miejsce we wsparciu misji kolektywnej obrony w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Środkowej. Jesteśmy zdeterminowani dalej wzmacniać zdolność NATO do skutecznej obrony państw bałtyckich poprzez wspólne działania. Wywieramy wpływ na dyskusję o sprawach bezpieczeństwa m.in. przez format E5, w którym jesteśmy razem z Francją, Wielką Brytanią i Włochami.

Nasze wysiłki w celu wzmocnienia wspólnego bezpieczeństwa nie ograniczają się jedynie do słów, na co wyraźnie wskazują przykłady coraz bliższej współpracy. Polscy i niemieccy generałowie będą rotacyjnie kierować Dowództwem Sił Połączonych JFC Brunssum, które odpowiada za kierowanie operacją obronną w naszym regionie. Blisko współpracujemy na Bałtyku, zapewniając wsparcie dla dowództwa morskiego Commander Task Force Baltic.

Członkowie NATO Foto: PAP

Europejski filar NATO jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Musimy dalej go wzmacniać

W ramach nowej struktury sił NATO Niemcy na stałe rozmieszczają brygadę wojsk lądowych na Litwie, natomiast Polska wnosi wkład do wielonarodowej brygady na Łotwie. Niemieckie wojska inżynieryjne wspierają budowę tzw. tarczy Wschód – pasa umocnień na granicach Polski z Białorusią i obwodem królewieckim. Niemieckie baterie Patriot wzmacniały ochronę hubu logistycznego w Rzeszowie, wykorzystywanego w ramach wspólnych działań sojuszników dla wsparcia Ukrainy.

Europejski filar NATO jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, ale nie ustajemy w wysiłkach, aby go dalej wzmacniać. Nasze państwa przeznaczają rekordowo wysokie środki na obronność i szybko wzmacniają swoje potencjały militarne. Pozwala to nam na zadeklarowanie dodatkowych sił i środków na potrzeby misji kolektywnej obrony. Polska i Niemcy zabiegają również o utrzymanie silnych więzi transatlantyckich.

Razem z Pentagonem pracujemy nad wzmocnieniem Sojuszu i przystosowaniem go do obecnych i przyszłych zagrożeń. Rozpoczęliśmy proces zwiększania mocy produkcyjnych przemysłu obronnego, aby zapewnić zdolność do równoczesnego wspierania Ukrainy i wzmacniania naszych sił zbrojnych. Tzw. format z Bergen, który powstał z inicjatywy podsekretarza obrony USA Elbridge'a Colby’ego, odgrywa w tym kluczową rolę.

Szefowie MON Polski i Niemiec: Jesteśmy gotowi podjąć niezbędne kroki, by obronić się przed agresją

Dla dalszego wzmocnienia naszego bezpieczeństwa oraz NATO i Unii Europejskiej konieczna jest jeszcze bliższa współpraca w kilku obszarach. Zamierzamy rozwijać mobilność wojskową i zdolności logistyczne, aby zapewnić sprawny przerzut wojsk przez terytorium Niemiec i Polski do najdalej wysuniętych państw na wschodniej flance. Dążymy do zacieśniania współpracy naszych przemysłów obronnych, aby zapewnić synergię w zakresie produkcji sprzętu, uzbrojenia i amunicji. Zależy nam też na takim budżecie Unii Europejskiej na lata 2028-2034, aby zapewnił skuteczne wsparcie dla rozwoju mobilności wojskowej i przemysłu obronnego.

Jako ministrowie obrony naszych krajów jesteśmy odpowiedzialni za uczynienie Europy silniejszą i bezpieczniejszą. Podejmujemy niezbędne działania, aby wzmocnić naszą suwerenność i zdolność do obrony. Poprzez współpracę dwustronną, ale także z innymi sojusznikami, musimy wysyłać jasny sygnał, że jesteśmy gotowi podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby odstraszyć wrogie działania przeciwnika, a gdyby zaszła konieczność – obronić się przed jego agresją. W tym duchu spotykamy się w Warszawie, aby przedyskutować dalsze działania niezbędne do wzmocnienia europejskiego i transatlantyckiego bezpieczeństwa.

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