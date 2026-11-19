Na stronie „NowRocky Boxing Night” wykorzystano nagranie treningu Karola Nawrockiego z Mannym Pacquiao do promocji rzekomej gali w łódzkiej Atlas Arenie, której prezydent miał być gościem. Czy można bez zgody prezydenta wykorzystać publicznie dostępne nagranie w takiej reklamie i co może zrobić, żeby doprowadzić do jej usunięcia?

Bez zgody pana prezydenta nie można oczywiście użyć takiej treści. To, że coś jest publicznie dostępne w internecie i zostało opublikowane na platformie X czy jakiejkolwiek innej platformie, nie oznacza, że prezydent czy ktokolwiek posiadający prawa autorskie do wspomnianego nagrania zezwolił na korzystanie z niego wszystkim innym osobom. Dotyczy to też organizatora tej gali.

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Jak rozumiem z informacji prasowych, takiej zgody czy licencji po prostu nie było. Prawa autorskie do nagrania niekoniecznie musi przy tym posiadać Kancelaria Prezydenta. Należałoby więc zakwalifikować to jako nieuprawnione użycie. Myślę, że w tym przypadku trzeba zapomnieć o dozwolonym użytku, przy takim komercyjnym wykorzystaniu, czy wręcz żerowaniu na czyimś wizerunku i stanowisku.

Co do możliwości prawnych, to prezydent, mimo że jest głową państwa i pełni jedną z najważniejszych funkcji władzy wykonawczej, występuje tutaj również jako zwykły człowiek i ma do dyspozycji takie same instrumenty ochrony. Mamy kwestię naruszenia praw autorskich do nagrania, jak i wykorzystania oraz rozpowszechnienia cudzego wizerunku – prezydenta Nawrockiego i Manny’ego Pacquiao. W grę może wejść także naruszenie znaku towarowego ze względu na nazwę gali. Oczywiście droga sądowa jest jak najbardziej możliwa, pewnie też z wnioskiem o zabezpieczenie, żeby doprowadzić do usunięcia nagrania.

Niezależnie od tego obecne przepisy dają też inną możliwość. W pierwszej kolejności należałoby wysłać zawiadomienie w rozumieniu art. 16 aktu o usługach cyfrowych, czyli DSA, do dostawcy hostingu tej strony internetowej, wskazując, że mamy do czynienia z nielegalnymi treściami. Może to zrobić Kancelaria Prezydenta, mogą też odpowiednie służby. Dostawca powinien w konsekwencji taką stronę usunąć. Warto dodać, że taka możliwość, na zasadzie notice and takedown, czyli zgłoszenia i usunięcia treści, istniała także przed wejściem w życie DSA. Była i obecnie też jest.

Czyli ta ustawa dotycząca DSA, którą prezydent ostatnio zawetował, nie ułatwiłaby mu działania w tej sprawie?

Trudno powiedzieć, na ile rzeczywiście ułatwiłoby to sprawę, bo nie wiemy, jak ten mechanizm działałby w praktyce. Na pewno możemy stwierdzić, że gdyby prezydent podpisał ustawę i weszłaby ona w życie, odpowiednie podmioty mogłyby złożyć wniosek do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o podjęcie działań. Kancelaria Prezydenta mogłaby na przykład występować jako posiadacz praw autorskich, gdyby rzeczywiście jej one przysługiwały.

Prezes UKE mógłby nakazać podjęcie działań dostawcy usług pośrednich, więc tutaj znowu wracamy do dostawcy hostingu tej strony internetowej. To też pewnie zajęłoby trochę czasu, bo prezydent musiałby zawnioskować do innego organu, a ten organ musiałby podjąć konkretne działania, wydając nakaz zabezpieczony odpowiednimi sankcjami w przypadku niewykonania.

Wciąż jednak nie oznacza to, że sytuacja byłaby o wiele prostsza czy łatwiejsza do rozstrzygnięcia. To nie jest tak, że zawetowana ustawa dotycząca DSA byłaby pewnego rodzaju magicznym rozwiązaniem, które usuwałoby problem oszustw w internecie. Nie ma jednego takiego znakomitego rozwiązania. Ze względu na zabezpieczenie praw obywateli i zasad ochrony wolności słowa sam tryb wydawania nakazów i odwoływania się od nich też był odpowiednio zabezpieczony. Mamy już zresztą inne mechanizmy, dzięki DSA, a wcześniej dyrektywie o handlu elektronicznym, które tę ochronę umożliwiały i dalej umożliwiają.

Ceny biletów na tę rzekomą galę zaczynają się od 149 zł do nawet ok. 10 tys. zł. Ktoś może nie dowiedzieć się o ostrzeżeniach, wejść na stronę i kupić bilet, bo chce zobaczyć prezydenta. Co trzeba zrobić, żeby w takich sprawach następowała szybka reakcja?

W Polsce brakuje skutecznie działających jednostek do weryfikowania kwestii oszustw finansowych i podejmowania szybkiej reakcji. To nie jest coś, co moim zdaniem można zapisać bezpośrednio w przepisach prawa i problem zniknie. Potrzebujemy tutaj rozwiązań organizacyjno-prawnych i dobrej woli, żeby zabezpieczyć obywateli przed oszustwami i wyłudzeniami finansowymi.

Państwo polskie ma już niestety swoją historię nieradzenia sobie z tego typu problemami, także w internecie. Możemy sięgnąć przecież do Amber Gold. To długa historia nieradzenia sobie z różnego rodzaju oszustwami i wyłudzeniami, przeczekiwania sytuacji i niepodejmowania odpowiednich kroków. Wydaje mi się, że to kwestia woli państwa, żeby organizacyjnie zapewnić realizowanie obowiązku ochrony obywateli.

Trzeba też pamiętać, że dawanie państwu dodatkowych, bardzo mocnych uprawnień do usuwania czy kasowania treści w internecie zawsze wiąże się z ryzykiem nadmiernego wykorzystania takiego uprawnienia. Rozwiązaniem wydaje się celowe działanie, powołanie jednostek specjalizujących się w zwalczaniu tego typu nadużyć i korzystanie z nich. Wszystko znowu opiera się na woli politycznej. Unia Europejska dała ramy prawne dotyczące pośredników internetowych w akcie o usługach cyfrowych, a my jako państwo polskie musimy zadbać o ochronę przed oszustwami finansowymi.