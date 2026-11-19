GIS poinformował o sprawie w komunikacie z 18 listopada zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

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GIS ostrzega przed skażoną kawą. Regularne spożywanie stanowi ryzyko

Główny Inspektorat Sanitarny otrzymał informację o zanieczyszczonych partiach kawy za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych żywności i paszach (RASFF).

Mowa o trzech partiach kawy mielonej włoskiej marki Bialetti Industrie Spa Via Fogliano. Producent zdecydował o ich wycofaniu ze względu na stwierdzenie przekroczenia najwyższego określonego w przepisach dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A.

Toksyna ta, jak wyjaśnił GIS, występuje naturalnie. Jest wytwarzana przez niektóre gatunki pleśni i powstaje przede wszystkim po zbiorach, już w czasie przechowywania. Spożycie produktu zanieczyszczonego ochratoksyną A nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Jednak regularne przyswajanie przez dłuższy czas może już stwarzać ryzyko. W związku z tym narażenie na ochratoksynę A powinno być ograniczane do minimum.

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Trzy partie kawy mielonej włoskiej marki Bialetti wycofane z rynku

GIS ostrzega przed trzema partiami kawy mielonej włoskiej marki Bialetti, które trafiły na rynek w Polsce. Są to:

Perfetto Moka Caffé Macinato Nocciola 250 g — numer partii LC5 BD160B, data minimalnej trwałości: 9 czerwca 2027 r.;

Perfetto Moka Caffé Macinato Nocciola 250 g — numer partii LC5 BD161B, data minimalnej trwałości: 10 czerwca 2027 r.;

Perfetto Moka Caffé Macinato Caramello 250 g — numer partii LC5 BD149T, data minimalnej trwałości: 29 maja 2027 r.

„Nie należy spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów” – zaznaczył GIS.

Polscy odbiorcy poinformowani o wycofaniu trzech partii kawy Bialetti

Włoski producent Bialetti Industrie Spa Via Fogliano, jak wynika z komunikatu GIS, natychmiast po uzyskaniu informacji o stwierdzonym zagrożeniu rozpoczął działania, których celem jest wycofanie zanieczyszczonych partii kawy z obrotu. Zostali o tym poinformowani również polscy odbiorcy. „Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu” – czytamy w komunikacie GIS.