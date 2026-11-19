GIS ostrzega przed trzema partiami kawy mielonej włoskiego producenta
GIS poinformował o sprawie w komunikacie z 18 listopada zamieszczonym na swojej stronie internetowej.
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Główny Inspektorat Sanitarny otrzymał informację o zanieczyszczonych partiach kawy za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych żywności i paszach (RASFF).
Mowa o trzech partiach kawy mielonej włoskiej marki Bialetti Industrie Spa Via Fogliano. Producent zdecydował o ich wycofaniu ze względu na stwierdzenie przekroczenia najwyższego określonego w przepisach dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A.
Toksyna ta, jak wyjaśnił GIS, występuje naturalnie. Jest wytwarzana przez niektóre gatunki pleśni i powstaje przede wszystkim po zbiorach, już w czasie przechowywania. Spożycie produktu zanieczyszczonego ochratoksyną A nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Jednak regularne przyswajanie przez dłuższy czas może już stwarzać ryzyko. W związku z tym narażenie na ochratoksynę A powinno być ograniczane do minimum.
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GIS ostrzega przed trzema partiami kawy mielonej włoskiej marki Bialetti, które trafiły na rynek w Polsce. Są to:
„Nie należy spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów” – zaznaczył GIS.
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Włoski producent Bialetti Industrie Spa Via Fogliano, jak wynika z komunikatu GIS, natychmiast po uzyskaniu informacji o stwierdzonym zagrożeniu rozpoczął działania, których celem jest wycofanie zanieczyszczonych partii kawy z obrotu. Zostali o tym poinformowani również polscy odbiorcy. „Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu” – czytamy w komunikacie GIS.
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