W sobotę 21 listopada 2026 r. notariusze w 39 miastach w Polsce będą osobiście, telefonicznie i na Messengerze udzielać informacji dotyczących spraw rodzinnych, mieszkaniowych, majątkowych i firmowych. Swoją wiedzą podzielą się bezpłatnie. Tegoroczny, 17. już DON, organizują Krajowa Rada Notarialna i izby notarialne pod hasłem „Dorocznego Przeglądu Ważnych Spraw”.

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– Regularny przegląd ważnych spraw prawnych i majątkowych powinien stać się dla nas równie naturalny jak dbanie o zdrowie. Rozmowa z notariuszem pozwala lepiej zrozumieć konsekwencje podejmowanych decyzji, poznać dostępne rozwiązania i dowiedzieć się, o co warto zadbać, zanim pojawią się trudności – zachęca not. Magdalena Arendt, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.

Notariusz doradzi formę testamentu i rodzaj intercyzy

Rosnąca z roku na rok liczba sporządzanych testamentów czy umów majątkowych wskazuje, że przybywa osób, które świadomie chcą zdecydować, kto otrzyma w spadku ich majątek czy zabezpieczyć intercyzą dorobek rodziny przed ryzykiem niepowodzenia w biznesie. Notariusz, znając cel, jaki chcemy osiągnąć, doradzi odpowiednie narzędzie. Jeśli chcemy, na przykład, zdecydować w testamencie, by poszczególne składniki majątku przypadły konkretnym osobom, to własnoręcznie sporządzony w domu testament tego nie zapewni. Właściwy będzie testament z zapisem windykacyjnym, który musi mieć formę aktu notarialnego.

Zdecydowanie lepiej też poradzić się eksperta, co do zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej zwanej potocznie intercyzą. Najpopularniejszym rodzajem jest umowa rozdzielności majątkowej. Może pomóc ochronić zgromadzony majątek małżonków, ale jej zawarcie może też wciągnąć w pułapkę i to obie jej strony. Może bezpieczniej będzie zawrzeć umowę rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Notariusz wyjaśni dlaczego.

Przekazanie mieszkania: darowizna czy dożywocie

Notariusz jest też odpowiednią osobą do skonsultowania projektów umów, np. sprzedaży mieszkania. Może podpowiedzieć, jak zabezpieczyć płatność. Akt notarialny przeniesie własność, a co jeśli nabywca nie zrobi przelewu? Zabezpieczeniem jest np. depozyt notarialny. Przy temacie mieszkań warto wspomnieć o darowiznach, których też jest coraz więcej. Przeniesienie za życia własności mieszkania, zwłaszcza jedynego, które się posiada, nawet na swoje dziecko, powinno być dobrze przemyślane. Jeśli już ma nastąpić, to może zamiast darowizny, która nie nakłada na obdarowanego obowiązku żadnego świadczenia na rzecz darczyńcy, lepiej zawrzeć umowę dożywocia i zagwarantować sobie dach nad głową i utrzymanie.

„Doroczny Przegląd Ważnych Spraw” warto też zrobić, mimo np. sporządzonego już wcześniej testamentu czy zawartej umowy majątkowej małżeńskiej. Być może te ustalenia nie odpowiadają dzisiejszym potrzebom. Jeśli tak, to warto je zmienić.

O tych wszystkich sprawach można będzie w sobotę 21 listopada, w godz. 10.00 – 16.00 porozmawiać z notariuszami. Szczegóły dostępne są na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl. Warto, wybierając się do notariusza, zabrać ze sobą dokumenty, a rozmawiając telefonicznie mieć je przy sobie. Jeśli tematem ma być konkretna nieruchomość, przydatna może być znajomość numeru księgi wieczystej.