Choć kupujący udowodnił przed sądem ukryte usterki i skutecznie odstąpił od umowy, w ocenie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej mężczyzna powinien rozliczyć podatek od sprowadzenia auta. Skarbówka dopuściła jednak możliwość obniżenia kwoty podatku ze względu na stan techniczny auta.

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Sąd unieważnił zakup. Auto wróciło z licytacji komorniczej

Historia, którą opisuje serwis bizblog.pl, sięga początku 2022 r., kiedy kierowca kupił w Niemczech samochód i sprowadził go do Polski. Po przekroczeniu granicy okazało się, że pojazd ma ukryte wady. Nabywca zdecydował się odstąpić od umowy i skierował sprawę na drogę sądową. Sąd przyznał mu rację, potwierdzając skuteczność odstąpienia oraz zobowiązując obie strony do zwrotu wzajemnych świadczeń.

Sprawa miała ciąg dalszy w 2026 r. Sprzedawca z Niemiec był zadłużony, a samochód został zajęty w toku postępowania egzekucyjnego. Ten sam nabywca przejął pojazd na licytacji komorniczej. Uznał, że skoro pierwotna umowa z 2022 r. przestała obowiązywać, nie ciążył na nim wówczas obowiązek zapłaty akcyzy związany ze sprowadzeniem auta. Aby rozwiać wątpliwości, wystąpił o oficjalną interpretację do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej. Liczy się fakt sprowadzenia pojazdu

Jak podaje portal WP Finanse, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie podzielił argumentacji kierowcy. W wydanej interpretacji wskazano, że obowiązek podatkowy powstał w chwili, gdy mężczyzna odebrał samochód sprowadzony z Niemiec w lutym 2022 r. i zyskał możliwość rozporządzania nim jak właściciel. Zdaniem fiskusa to właśnie wtedy doszło do nabycia wewnątrzwspólnotowego, które rodzi obowiązek rozliczenia akcyzy – w tym przypadku według stawki 3,1 proc.

Interpretacja przyniosła jednak kierowcy także korzystne informacje. Po pierwsze ponowne nabycie tego samego pojazdu na licytacji komorniczej w 2026 r. nie powoduje konieczności zapłaty po raz kolejny. Po drugie, przy wyliczaniu podatku z 2022 r. nabywca może uwzględnić rzeczywisty stan techniczny pojazdu z dnia zakupu. Jeśli ukryte wady sprawiały, że auto było wówczas warte mniej niż sprawny egzemplarz tego samego modelu, podatek może zostać odpowiednio obniżony.