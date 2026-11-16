Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk w opublikowanym w poniedziałek w mediach społecznościowych nagraniu w mocnych słowach skrytykował weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy dotyczącej Digital Services Act. Szef rządu w swoim przemówieniu przywołał opowieści rodziców, których dzieci padły ofiarą przemocy w sieci.
– Masz czterdzieści lat i dwunastoletnią córkę, którą prześladują w szkole. Posunęli się do tego, że spreparowali jej zdjęcia i jej nagi wizerunek pojawił się w internecie. Kochasz swoją córkę, reagujesz natychmiast – powiedział.
Premier wskazał, co może zrobić dorosły opiekun w tej sytuacji. Pierwszym z działań jest zwrócenie się bezpośrednio do właścicieli platform cyfrowych. – I czekasz dzień, tydzień, może miesiąc na ich decyzję – zauważył.
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Jak wskazał, można także zgłosić sprawę na policję, ale funkcjonariusze mogą co najwyżej złapać autorów krzywdzących treści, ale nie mają możliwości zablokowania tych materiałów w internecie.
– O tym właśnie była ustawa Digital Services Act, która została zawetowana przez prezydenta. Ustawa, która ma chronić dzieci i rodziców przed tego typu sytuacjami – podkreślił Tusk.
– Ojcu, matce, dziecku zależy w mniejszym stopniu na tym, aby szybko aresztowano sprawców ich nieszczęścia. Dla nich najważniejsze jest uratowanie godności dziecka, a więc zdjęcie jak najszybciej tego typu materiałów – zaznaczył.
Tusk wspomniał również, że po tragedii w Krakowie jeden internauta opublikował skandaliczny komentarz, w którym ubolewał, że sprawca nie mógł dokończyć zamachu. – Zgłoszono sprawę do mediów. W odpowiedzi usłyszano, że to nie narusza warunków działania społeczności i ta treść wisiała dalej, nawołująca de facto do kolejnych zamachów – wskazał.
Jak zaznaczył, polskie prawo, podobnie jak europejskie, musi być nadrzędne wobec tego typu treści i zagrożeń. – W Europie starają się sobie z tym poradzić i to dość skutecznie. Polska jest w tej chwili chyba jedynym krajem w UE, który poprzez weto prezydenta ciągle blokuje tego typu ustawy – zauważył.
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Tusk obiecał jednocześnie, że rząd będzie ponawiać próby przeforsowania ustawy dotyczącej Digital Services Act, aby polskie prawo nie było bezradne wobec regulaminów wewnętrznych cyfrowych platform.
– Nie chcę już dłużej błagać, ale jestem gotów codziennie chodzić do pana prezydenta i tłumaczyć, żeby w kolejnej próbie takiej ustawy nie korzystał ze swojego negatywnego prawa weta, tylko żeby pomógł nam chronić Polaków przez zagrożeniami – zadeklarował Donald Tusk.
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Premier rozpoczął swoje wystąpienie od historii rodziców, których dzieci mogą stać się ofiarami przemocy w internecie. Premier zaznaczył, że policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogą ścigać autorów takich materiałów, ale treści nadal pozostają dostępne.
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