Rosja uzależnia udział państw europejskich w rozmowach o zakończeniu wojny w Ukrainie od ich stanowiska wobec procesu pokojowego – oświadczył w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zarzucając UE brak woli wspierania negocjacji.

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Udział Europy w rozmowach o Ukrainie. Rosja uzależnia go od stanowiska ws. negocjacji pokojowych

Wypowiedź Pieskowa przytoczyła agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media państwowe.

Rzecznik Kremla zaznaczył, że rozmowy odbywały się dotąd w formacie trójstronnym, z udziałem Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Dodał, że Moskwa wielokrotnie sygnalizowała możliwość włączenia państw europejskich do negocjacji, ale chce najpierw zrozumieć, w jaki sposób ich stanowisko mogłoby przyczynić się do osiągnięcia porozumienia.

Według Pieskowa deklaracje europejskich polityków, w tym przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, o dalszym wspieraniu Ukrainy i zwiększaniu presji na Rosję świadczą o braku gotowości Europy do wniesienia wkładu w proces pokojowy.

Pieskow dodał, że Rosja nie chce tymczasowego zawieszenia broni, które – jak ujął – pozwoliłoby władzom w Kijowie „zaleczyć rany”. Oświadczył, że Moskwa dąży do pokoju na wiele lat i stuleci, a działania wojenne będą kontynuowane równolegle z negocjacjami.

Rzecznik odmówił ujawnienia szczegółów rozmów prowadzonych przez Rosję ze Stanami Zjednoczonymi, uzasadniając to brakiem celowości publikowania informacji na temat tych konsultacji. Podkreślił, że proces pokojowy jest długotrwały i obejmuje wiele skomplikowanych kwestii.

Komisja Europejska: możliwe rozmowy z udziałem Rosji

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho poinformowała w poniedziałek w Brukseli, że UE dopuszcza możliwość zorganizowania w Europie wielostronnych rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy z udziałem Rosji. Zaznaczyła jednak, że nie rozpoczęto jeszcze dyskusji na temat miejsca takich negocjacji.

Ostatnia runda trójstronnych rozmów Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji odbyła się 10–11 listopada w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Było to pierwsze spotkanie w tym formacie od dziewięciu miesięcy.

Rosyjskiej delegacji przewodniczył doradca prezydenta Władimira Putina, Władimir Miedinski, który powiedział wówczas, że Moskwa chce, by porozumienie kończące wojnę obejmowało także szersze ustalenia dotyczące bezpieczeństwa w Europie.

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Jak podał wcześniej „New York Times”, podczas negocjacji Rosja przedstawiła postulaty dotyczące powojennej architektury bezpieczeństwa w Europie, podobne do żądań wysuwanych przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę. W nieoficjalnym dokumencie, tzw. non-paper, Moskwa miała domagać się wówczas m.in. wycofania wojsk NATO z Polski i innych państw wschodniej flanki Sojuszu oraz przywrócenia obecności wojskowej NATO w Europie do stanu z 1997 r.

Kwestia udziału państw europejskich w rozmowach o zakończeniu wojny była jednym z tematów piątkowego szczytu w Dublinie. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował po spotkaniu, że do udziału w tych negocjacjach zaproszono Polskę. Oprócz niej mają w nich uczestniczyć Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy oraz przedstawiciele instytucji UE.

Delegacje Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele unijnych instytucji byli już obecni podczas negocjacji w formacie Ukraina-Rosja-USA w Abu Zabi, ale nie zostali dopuszczeni do bezpośrednich rokowań z udziałem Rosji.