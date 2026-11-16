- Z zaproszenia pana prezydenta korzystała większość ugrupowań politycznych reprezentowanych w polskim parlamencie. Nie skorzystali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, a także „rozłamowcy” skupieni wokół pani minister Pauliny Hennig-Kloski. Można by ich nazwać koalicją niekonstytucyjnej przemocy – powiedział dziennikarzom rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

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- W Belwederze pojawili się przedstawiciele sojuszu konstytucyjnego uzdrowienia – a więc ci, którzy chcą rozmawiać o uzdrowieniu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, ci, którzy chcą rozmawiać o naprawie tej sytuacji, którą zepsuł premier Donald Tusk – mówił.

Leśkiewicz przypomniał także, że premier domagał się rozmowy z Karolem Nawrockim o TK, ale nie przysłał żadnego przedstawiciela KO na rozmowę.

- Widzimy wszyscy, że to zaproszenie pana premiera Donalda Tuska było wyłącznie cyniczną grą polityczną. Nie miało to żadnego związku z chęcią naprawy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym – mówił.

Rzecznik prezydenta dodał, że w jego ocenie spotkanie ws. TK potrwa około 2–3 godzin.

Trwa spotkanie. Opozycja i niewielki zespół rządowy

O godz. 14 w Pałacu Prezydenckim szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki rozpoczął konsultacje z przedstawicielami klubów i kół poselskich. Rozmowy mają dotyczyć uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. W obradach nie weźmie udziału prezydent Karol Nawrocki.

W spotkaniu udział biorą głównie przedstawiciele opozycji – PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Rozwój Plus i Razem. Z ław rządowych obecność zapowiedziały jedynie Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050.

PSL reprezentują szef klubu Krzysztof Paszyk oraz wiceszefowa klubu Magdalena Sroka; Polskę 2050 – wiceszef klubu Paweł Śliz i wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka; Razem – szefowa koła Marcelina Zawisza; Konfederację Korony Polskiej – Włodzimierz Skalik; PiS – szef klubu Mariusz Błaszczak i wiceprezes partii Przemysław Czarnek; Rozwój Plus – wiceszefowie klubu Paweł Jabłoński i Krzysztof Szczucki; koła senackiego Nowa Polska-Centrum – sekretarz generalny partii Nowa Polska Krzysztof Koman.

Chaos w Trybunale Konstytucyjnym

Konflikt wokół TK nasilił się pod koniec października, gdy przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Strona prezydenta oraz opozycja uważają, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego i siłowego przejęcia TK. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział złożenie zawiadomień do prokuratury.

3 listopada miało miejsce pierwsze Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, w którym udział wzięło tylko ośmioro sędziów wybranych przez Sejm. Stwierdzono, że przez zawieszenie Święczkowskiego i Sochańskiego oraz wadliwy wybór Jarosława Wyrembaka liczba sędziów uprawnionych do wzięcia udziału w zgromadzeniu to 12, więc 2/3 ogólnej liczby sędziów TK to 8. W ten sposób stwierdzono kworum i przyjęto plan budżetowy TK na przyszły rok.

Działania wobec Trybunału Konstytucyjnego, jak i ruchy sędziów wybranych przez Sejm, budzą wiele wątpliwości wśród konstytucjonalistów i ekspertów.

We wtorek, 10 listopada, znów zebrało się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, podczas którego uchwalono zmianę regulaminu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że uchwałę opublikuje w dzienniku urzędowym. Będzie to pierwszy taki krok od 2023 r.