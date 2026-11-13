Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował już sześć wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. Niektóre z nich dotyczyły też zgody na zatrzymanie i areszt.

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W oświadczeniu opublikowanym w piątek na stronie TK sędzia Korwin-Piotrowska poinformowała o odmowie przyjęcia jednego ze skierowanych przez PG wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. Powodem są – jak mówiła – braki formalne.

Żurek o decyzji Korwin-Piotrowskiej: Mamy niezależny i obiektywnie działający TK

Do decyzji Korwin-Piotrowskiej odniósł się w rozmowie z PAP Waldemar Żurek. Według niego cofnięcie wniosku oznacza, że „mamy niezależny i obiektywnie działający TK – wreszcie”. Poinformował jednocześnie, że prokuratura zbada, jak szybko można poprawić ten wniosek.

W nagraniu Korwin-Piotrowska poinformowała ponadto, że zobligowała sędziów TK do „najwyższej staranności”, aby zalegające od lat w Trybunale sprawy uzyskały możliwie szybki termin ich rozpoznania.

Dodała, że w Trybunale przeglądane są „wszystkie sprawy” – najpierw 100 najstarszych.

– Najpierw wzięliśmy 100 najstarszych spraw. To są (…) sprawy, które wpłynęły między 2013 r. a 2021 r. – powiedziała i dodała, że w bardzo wielu z tych spraw prawie od 7 lat niepodejmowane są żadne czynności.

Wnioski Żurka do TK ws. immunitetu prezesa Trybunału

Jak informowała rzeczniczka prasowa PG prok. Anna Adamiak wnioski Waldemara Żurka dotyczyły m.in. nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej i ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus. Chodzi o czas, gdy Święczkowski był prokuratorem krajowym (l. 2016-2022).

Prokuratura wnioskuje o zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej ws. przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom TK wykonywania funkcji i naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.

Wnioski te zostały skierowane do TK 30 października, po tym, jak przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego.

Kolejny wniosek został skierowany zaś na początku listopada i dotyczył sprawy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z zakupem przez PK systemu Hermes.

Ponadto PG skierował też wniosek o uchylenie immunitetu wiceprezesowi TK Bartłomiejowi Sochańskiemu. Ten dotyczy z kolei kwestii uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.

W TK bitwa na zarządzenia

W czwartek, sędzia Korwin-Piotrowska podała komunikacie, że urzędujący sędziowie i inni pracownicy Trybunału mogą wchodzić do jego siedziby przez budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest to związane – jak czytamy - z utrudnieniami związanymi z wejściem na teren Trybunału. Podkreśliła, że tym samym „nie ma żadnych przeszkód w realizowaniu obowiązków sędziowskich oraz pracowniczych”.

W piątek zarządzenie wydał także Święczkowski. Zaznaczył w nim m.in., że „dokumenty, polecenia oraz inne akty” wydane przez Korwin-Piotrowską „nie obowiązują pracowników Trybunału Konstytucyjnego i nie wywołują skutków prawnych w zakresie organizacji ich pracy”.

Ponadto poinformował, że od 16 listopada do odwołania pracownicy kancelarii i biura służby prawnej TK „wykonują swoje obowiązki poza siedzibą Trybunału Konstytucyjnego”. Natomiast „osobami uprawnionymi” do ustalania w porozumieniu z pracownikami zadań w wymiarze umożliwiającym ich wykonanie w ramach obowiązujących norm czasu pracy są między innymi: Święczkowski, Sochański, sędzia TK Stanisław Piotrowicz.