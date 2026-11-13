O zawetowaniu ustawy prezydent Karol Nawrocki poinformował na swojej stronie internetowej i w serwisie X.

Reklama Reklama

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica) zaapelował w czwartek do prezydenta Karola Nawrockiego, aby podpisał drugą ustawę wdrażającą tzw. akt o usługach cyfrowych (DSA2), w praktyce pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie.

Ustawa stanowi drugą część przepisów umożliwiających stosowanie w Polsce uregulowań DSA, unijnego aktu nakładającego odpowiedzialność na platformy takie jak Facebook, TikTok itp. za publikowane na nich treści. W dużym skrócie chodzi o egzekwowanie od platform cyfrowych przestrzegania praw ich użytkowników: szybkie usuwanie nielegalnych i szkodliwych treści, czy odblokowywanie niesłusznie unieruchomionych kont.

Zawetowana ustawa była jedną z dwóch przygotowanych w odpowiedzi na prezydenckie weto nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw z początku roku. Druga z nich - pozwalająca na powołanie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na koordynatora ds. usług cyfrowych - została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego pod koniec września, weszła w życie 6 listopada.

Karol Nawrocki wetuje ustawę o ochronie dzieci w internecie

Trudno zrozumieć, dlaczego w czasach, gdy algorytmy promują hejt, nienawiść, głupotę i przemoc, blokuje się ustawę, która miała chronić młode pokolenia. Nie będzie tej ochrony – napisał na platformie X poseł PSL Adam Dziedzic.

Nawrocki chroni przemoc w sieci i bezkarność gigantów cyfrowych – napisał na X europoseł KO Łukasz Kohut.

Więcej informacji wkrótce