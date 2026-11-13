Martin McDonagh to dzisiaj jeden z najciekawszych twórców kina europejskiego. Mieszkający w Londynie pisarz i dramaturg irlandzkiego pochodzenia jako reżyser zadebiutował w 2008 r. filmem „Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj”. I już wiadomo było, że narodził się niesztampowy artysta. A jego „Trzy billboardy od Ebbing, Missouri” z 2017 r. i nakręcone pięć lat później „Duchy Inisherin” to już mistrzostwo świata.

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Akcja pierwszego z nich – opowieści o bólu po stracie dziecka, zemście, wybaczeniu – toczyła się na amerykańskiej prowincji, drugiego – o potrzebie bliskości, ale i o tym, jak twardniejemy pod wpływem odrzucenia i niesprawiedliwości, które nas spotykają – na odciętej od świata irlandzkiej wysepce. Jednak gdziekolwiek McDonagh się znajdzie, tam opowiada o ludziach, którzy mają „drugie dno”. Żadna z jego filmowych postaci nie daje się łatwo zdefiniować. Tak jest również w „Dzikim Koniu Dziewięć”, w którym Martin McDonagh przeniósł się na Rapa Nui, czyli Wyspę Wielkanocną.

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„Dziki Koń Dziewięć”: Nigdy nie wiadomo, kto jest turystą, a kto oficerem CIA

Rok 1973. Chile kilka miesięcy przed przewrotem, w którym obalony zostanie rząd Salvadora Allende, a władzę przejmie junta wojskowa na czele z Pinochetem. Dwaj stacjonujący w Santiago agenci CIA należą do tych, którzy ten zamach stanu przygotowywali. Na razie jest jednak spokojnie. Starszy z agentów, Chris, zżerany przez nowotwór i wciąż łykający morfinę, ma przed sobą niewiele życia. Chce jeszcze przed śmiercią zobaczyć moai – monumentalne rzeźby, mające chronić społeczność Rapa Nui. I odejść godnie. Popełnić samobójstwo. A właściwie upozorować je, bo o pomoc prosi Lee – swojego zawodowego partnera. Wie, że potrafi on strzelić profesjonalnie, zabić, nie rozpruwając przy tym nieestetycznie głowy. Lee z kolei, nie dość, że nękają go konflikty ze zdradzającą go żoną, to jeszcze musi utrzymywać kontakt z wysokiej rangi szefem z CIA, który też toczy tu swoją grę.

Bo popadający w demencję, ale wciąż jeszcze przytomny Chris zaczyna zachowywać się nieodpowiedzialnie, wyjawiając tajemnice Agencji. Także te najbardziej chronione.

Martin McDonagh pokazuje, jak siatka agentów oplata świat. Nawet na leżącej z dala od politycznych centrów Wyspie Wielkanocnej nigdy nie wiadomo, kto jest turystą, a kto oficerem CIA. Z ekranu wylewają się cynizm i polityczny despotyzm. Ale reżyser nie byłby sobą, gdyby na tym tle nie zbudował opowieści o uwikłanych w polityczne układy ludziach. Chris, w obliczu śmierci, może już sobie pozwolić na wszystko. Na inne, krytyczne spojrzenie wstecz, na mówienie prawdy. Na wolność, jaką mają dzikie konie na Rapa Nui.

Film o agencie CIA umierającym na raka często wywołuje uśmiech. Ale na happy end miejsca nie ma

Trudno uwierzyć, ale ponury w gruncie rzeczy film często wywołuje śmiech. Przede wszystkim dzięki roli Johna Malkovicha, który jako Chris, rozmawiając ze swoim partnerem, potrafi od niechcenia rzucić: „Zabijałem ludzi, jak jeszcze nie było cię na świecie. Zabijałem ludzi w krajach, których nazwy nie potrafisz nawet wymówić”. Ot, taka robota. Malkovich idealnie wpasowuje się w typ poczucia humoru McDonagha, tworząc wspaniałą kreację. Może oscarową? Dzięki niemu facet, który powinien budzić odrazę, rodzi w widzu sympatię. Bo przecież nic nie jest jednoznaczne. Świetnie partneruje mu Sam Rockwell jako Lee. McDonagh potrafi wygrać niemal ojcowsko-synowskie relacje dwóch agentów. Sprawić, że nie jest nam obojętny los tych poturbowanych ludzi, którzy, mimo swojego profesjonalizmu, nie bardzo dają sobie radę z życiem w świecie, gdzie dobro nie zawsze jest dobrem, zło nie zawsze jest złem, a szarość ma wiele odcieni.

W „Dzikim Koniu Dziewięć” nie ma miejsca na happy end. A jednocześnie trudno sobie wyobrazić piękniejsze i bardziej czułe zakończenie tej historii. Niewielu jest w kinie autorów, którzy tak jak Martin McDonagh omijają łatwiznę i sztampę.