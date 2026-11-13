Donald Trump od dawna kojarzy mi się ze stand-uperem. Trzyma się na scenie długo i sprawnie, co wymaga ciągłego przekraczania granic, szokowania, wprowadzania w osłupienie. Choć wydawać by się mogło, że wszystko już było, szokiem to mogli się krztusić nasi przedinternetowi przodkowie, że granic do przekroczenia to trzeba ze świecą szukać. Trzymający się długo na scenie stand-uperzy dają jednak radę. Wciąż coś znajdą. Ze świecą lub bez.