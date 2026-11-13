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Jerzy Haszczyński: Stand-up Donalda Trumpa trwa. Zawsze jest w nim o biednej Rosji

Scenariusz skeczu się zmienia, ale wciąż jest w nim fragment o biednej Rosji, której trzeba pomóc, by nie czuła się taka zagrożona i smutna z powodu utraty imperium.

Publikacja: 13.11.2026 13:59

Donald Trump od dawna kojarzy mi się ze stand-uperem - pisze Jerzy Haszczyński

Donald Trump od dawna kojarzy mi się ze stand-uperem - pisze Jerzy Haszczyński

Foto: REUTERS

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Jerzy Haszczyński

Donald Trump od dawna kojarzy mi się ze stand-uperem. Trzyma się na scenie długo i sprawnie, co wymaga ciągłego przekraczania granic, szokowania, wprowadzania w osłupienie. Choć wydawać by się mogło, że wszystko już było, szokiem to mogli się krztusić nasi przedinternetowi przodkowie, że granic do przekroczenia to trzeba ze świecą szukać. Trzymający się długo na scenie stand-uperzy dają jednak radę. Wciąż coś znajdą. Ze świecą lub bez.

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