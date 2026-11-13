Autorka tego komentarza do tragicznej śmierci trzyosobowej rodziny zamachowca z Krakowa właśnie straciła pracę wykładowczyni na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a ja mam nadzieję, że wkrótce będzie się także musiała tłumaczyć prokuratorowi i zostanie potraktowana z podobną surowością, z jaką potraktowany został patostreamer Daniel Magical, który zaraz po zabójstwie Pawła Adamowicza powiedział podczas swojej transmisji „Ten nożownik... ja jestem za takimi typami”. Prokurator potraktował tę wypowiedź jako publiczne pochwalanie przestępstwa i wniósł o skazanie Magicala na karę czterech miesięcy bezwzględnego więzienia. Skończyło się na wyroku dziesięciu miesięcy prac społecznych, do których sąd dorzucił jeszcze dwuletni zakaz publikowania jakichkolwiek materiałów w internecie.