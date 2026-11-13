Małopolska policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn podejrzewanych o publiczne pochwalanie zamachu terrorystycznego, do którego doszło w Krakowie w minioną sobotę. Zatrzymani mają 33 i 50 lat. Ich tożsamość ustalono dzięki działaniom funkcjonariuszy oraz informacjom przekazanym przez świadków.

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Obaj mężczyźni mają zostać w piątek doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód, gdzie usłyszą zarzuty.

33-latek pochwalał zamach w Krakowie i zapowiadał zakup broni

Do pierwszego z opisanych przez policję zdarzeń doszło kilka dni temu w jednym z miejsc publicznych. 33-letni mężczyzna miał wypowiadać się w sposób wyrażający aprobatę dla sobotniego zamachu terrorystycznego. Zapowiadał również, że zamierza kupić broń.

Jego wypowiedzi wzbudziły niepokój świadków, którzy uznali zachowanie mężczyzny za potencjalnie niebezpieczne. Sprawą zajęli się policjanci, którzy ustalili jego tożsamość. Okazało się, że 33-latek jest mieszkańcem Krakowa.

Mężczyzna został zatrzymany i ma zostać doprowadzony do prokuratury.

Incydent na placu Matejki. 50-latek pochwalał zamach w miejscu upamiętnienia ofiar

Drugie zdarzenie miało miejsce 10 listopada na placu Matejki w Krakowie, gdzie mieszkańcy gromadzili się, aby uczcić pamięć ofiar sobotniego ataku. Obecni na miejscu składali kwiaty i zapalali znicze.

W pewnym momencie na plac przyjechał rowerem 50-letni mężczyzna, który zaczął publicznie pochwalać zamach. Według policji stwierdził, że takie zdarzenie było potrzebne.

Jego wypowiedzi spotkały się ze stanowczą reakcją zgromadzonych osób. Mężczyzna wkrótce odjechał z miejsca zdarzenia.

Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu i przeanalizowali zgromadzony materiał, co pozwoliło ustalić tożsamość 50-latka. Mężczyzna został następnie zatrzymany.

Policja ostrzega przed konsekwencjami pochwalania aktów terroru

W komunikacie małopolska policja podkreśliła, że publiczne pochwalanie aktów terrorystycznych spotyka się ze zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy, a każdy sygnał dotyczący podobnych zachowań jest sprawdzany.

„Nie ma przyzwolenia na publiczne pochwalanie przemocy i aktów terroru” – zaznaczono.

Funkcjonariusze przypomnieli również, że osoby dopuszczające się takich czynów muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Policja podziękowała świadkom, którzy zgłosili niepokojące zachowania. Jak podkreślono, przekazane przez nich informacje, w połączeniu z szybkimi działaniami funkcjonariuszy, umożliwiły sprawne zidentyfikowanie i zatrzymanie obu mężczyzn.

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Kraków po tragicznym ataku na Rynku Głównym

W sobotę 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej.

W ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca, który zmarł w szpitalu w poniedziałek. Wcześniej policjanci w jego rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleźli ciała jego rodziców i siostry.

Śledztwo w sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.