Betonowe zapory pojawiły się wokół Rynku Głównego w Krakowie. To doraźne rozwiązanie, którego celem jest utrudnienie nieuprawnionego wjazdu samochodów do ścisłego centrum miasta. Na krakowskim Rynku Głównym doszło do ataku terrorystycznego. W wyniku zamachu zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym 24-letni sprawca.
Małopolska policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn podejrzewanych o publiczne pochwalanie zamachu terrorystycznego, do którego doszło w Krakowie w minioną sobotę. Zatrzymani mają 33 i 50 lat. Ich tożsamość ustalono dzięki działaniom funkcjonariuszy oraz informacjom przekazanym przez świadków.
Obaj mężczyźni mają zostać w piątek doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód, gdzie usłyszą zarzuty.
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Do pierwszego z opisanych przez policję zdarzeń doszło kilka dni temu w jednym z miejsc publicznych. 33-letni mężczyzna miał wypowiadać się w sposób wyrażający aprobatę dla sobotniego zamachu terrorystycznego. Zapowiadał również, że zamierza kupić broń.
Jego wypowiedzi wzbudziły niepokój świadków, którzy uznali zachowanie mężczyzny za potencjalnie niebezpieczne. Sprawą zajęli się policjanci, którzy ustalili jego tożsamość. Okazało się, że 33-latek jest mieszkańcem Krakowa.
Mężczyzna został zatrzymany i ma zostać doprowadzony do prokuratury.
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Drugie zdarzenie miało miejsce 10 listopada na placu Matejki w Krakowie, gdzie mieszkańcy gromadzili się, aby uczcić pamięć ofiar sobotniego ataku. Obecni na miejscu składali kwiaty i zapalali znicze.
W pewnym momencie na plac przyjechał rowerem 50-letni mężczyzna, który zaczął publicznie pochwalać zamach. Według policji stwierdził, że takie zdarzenie było potrzebne.
Jego wypowiedzi spotkały się ze stanowczą reakcją zgromadzonych osób. Mężczyzna wkrótce odjechał z miejsca zdarzenia.
Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu i przeanalizowali zgromadzony materiał, co pozwoliło ustalić tożsamość 50-latka. Mężczyzna został następnie zatrzymany.
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W komunikacie małopolska policja podkreśliła, że publiczne pochwalanie aktów terrorystycznych spotyka się ze zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy, a każdy sygnał dotyczący podobnych zachowań jest sprawdzany.
„Nie ma przyzwolenia na publiczne pochwalanie przemocy i aktów terroru” – zaznaczono.
Funkcjonariusze przypomnieli również, że osoby dopuszczające się takich czynów muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.
Policja podziękowała świadkom, którzy zgłosili niepokojące zachowania. Jak podkreślono, przekazane przez nich informacje, w połączeniu z szybkimi działaniami funkcjonariuszy, umożliwiły sprawne zidentyfikowanie i zatrzymanie obu mężczyzn.
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W ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca, który zmarł w szpitalu w poniedziałek. Wcześniej policjanci w jego rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleźli ciała jego rodziców i siostry.
Śledztwo w sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.
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