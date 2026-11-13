Są najnowsze dane o inflacji - tempo wzrostu cen wyhamowało
Nowe dane okazały się zbieżne z szybkim szacunkiem przekazanym przez GUS pod koniec października. Inflacja spadła na obrzeża przedziału odchyleń wokół celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.), po wyniku 4,1 proc. we wrześniu. Pomógł powrót programu Ceny Paliwa Niżej od 3 października. W porównaniu do września, w października paliwa potaniały o 9,7 proc., a roczna dynamika cen w tej kategorii obniżyła się z 36,1 proc. do 21,7 proc.
Niestety, ustępuje za to najgłębsza od dekady deflacja cen żywności. Wciąż są one średnio rzecz biorąc niższe niż przed rokiem, ale ten wynik „na minusie” jest coraz mniej okazały: -0,3 proc. rok do roku w październiku względem -0,7 proc. we wrześniu i -1,2 proc. w sierpniu.
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Uwagę ekonomistów zwrócił też niespodziewany spadek inflacji bazowej (czyli bez paliw, energii i żywności), zapewne poniżej 3 proc. rok do roku, czyli najniżej od marca. Te dane NBP poda w poniedziałek 16 listopada.
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