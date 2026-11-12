Do incydentu doszło w środę 11 listopada, po uroczystościach z okazji Dnia Weteranów (Veterans Day) na Narodowym Cmentarzu w Arlington w stanie Wirginia. Sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth wraz z żoną Jennifer Rauchet oraz grupą najbliższych współpracowników zatrzymał się przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wśród obecnych byli szef personelu sekretarza Ricky Buria, jego zastępca Patrick Weaver oraz starsza doradczyni Tami Radabaugh.

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Jak wynika z nagrania, do którego dotarły amerykańskie media, grupa wykonywała zdjęcia na schodach przed grobowcem. Kiedy uczestnicy zaczęli odchodzić, słychać było głośny śmiech jednej z osób. Wówczas wartownik zwrócił się do zgromadzonych, podnosząc głos i przypominając obowiązujące w tym miejscu zasady.

– Wszyscy odwiedzający muszą przez cały czas zachowywać atmosferę ciszy i szacunku – powiedział żołnierz.

Nagranie zdarzenia opublikowała m.in. BBC. Jak podkreślają amerykańskie media, nie wiadomo, kto dokładnie się zaśmiał. Nie ma również potwierdzenia, że to sam Hegseth był osobą, która zakłóciła powagę miejsca. Upomnienie było skierowane do całej grupy przebywającej w pobliżu grobowca.

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził, że żołnierz przypomniał uczestnikom o konieczności zachowania odpowiedniej postawy. – Podczas upamiętniania tego uroczystego dnia żołnierz słusznie i z szacunkiem przypomniał wszystkim o konieczności zachowania powagi – przekazał.

Dodał, że sekretarz wojny i cały departament zawsze szanowali i będą szanować poświęcenie amerykańskich żołnierzy, którzy dbają o bezpieczeństwo kraju.

Wysokie odznaczenie dla wartownika. Hegseth wręczył mu medal pochwalny

Sekretarz wojny Pete Hegseth przyznał wysokie odznaczenie żołnierzowi, który zwrócił uwagę jemu oraz jego współpracownikom przy Grobie Nieznanego Żołnierza po ceremonii z okazji Dnia Weteranów na Cmentarzu Narodowym w Arlington.

Hegseth przyjął w Pentagonie jednostkę armii odpowiedzialną za wartę przy grobie i odznaczył szeregowego Thomasa Iglesiasa Joint Service Commendation Medal (Wspólnym Medalem za Zasługi) „za wzorowe wypełnianie obowiązków przy Grobie Nieznanego Żołnierza w dniu 11 listopada 2026 roku” – poinformował Pentagon.

Joint Service Commendation Medal jest uważany za jedno z ważniejszych odznaczeń wojskowych i zazwyczaj nie jest przyznawany żołnierzom w niższych stopniach szeregowych.

Grób Nieznanego Żołnierza. Szczególne zasady obowiązują od dekad

Grób Nieznanego Żołnierza jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci narodowej w Stanach Zjednoczonych. Spoczywają w nim niezidentyfikowani amerykańscy żołnierze polegli podczas obu wojen światowych oraz wojny koreańskiej.

Wartę przy grobowcu przez całą dobę, niezależnie od warunków pogodowych, pełnią żołnierze 3. Pułku Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych, znanego jako Old Guard. Nieprzerwana służba przy pomniku trwa od 1948 r.

Obowiązujące tam zasady wymagają zachowania ciszy i szacunku. Jak przypomina „The Guardian”, reagowanie na zachowanie odwiedzających jest częścią codziennych obowiązków wartowników. W wywiadzie opublikowanym wcześniej na stronie amerykańskiej armii sierżant sztabowy Chadwick Winget wyjaśniał, że strażnicy zwracają uwagę hałaśliwym grupom przeciętnie dwa lub trzy razy dziennie. Nie zawsze chodzi o celowe zakłócanie porządku. Często odwiedzający po prostu nie zdają sobie sprawy, jak głośno rozmawiają lub się śmieją.

Incydent dzień po głosowaniu w sprawie impeachmentu

Wydarzenie szybko wywołało reakcje amerykańskich polityków, zwłaszcza przedstawicieli Partii Demokratycznej. Kongresmenka Gwen Moore z Wisconsin oceniła, że zachowanie grupy świadczy o braku predyspozycji Hegsetha do sprawowania urzędu.

„Jeden dzień po tym, jak ledwo uniknął impeachmentu, okazuje pogardę wobec naszych żołnierzy, nie szanując powagi Grobu Nieznanego Żołnierza” – napisała w mediach społecznościowych.

Nawiązała w ten sposób do wydarzeń z wtorku 10 listopada. Tego dnia w Izbie Reprezentantów nie powiodła się próba doprowadzenia do impeachmentu szefa Pentagonu. Inicjatywę prowadził republikański kongresmen Thomas Massie z Kentucky, popierany przez demokratów. Hegseth wcześniej, podczas konferencji prasowej, odrzucał zarzuty i określał działania swoich przeciwników jako próbę politycznego sabotażu.

Na uroczystościach w Arlington obecni byli również prezydent Donald Trump i wiceprezydent J.D. Vance. Obaj uczestniczyli w ceremonii upamiętniającej poległych żołnierzy.

Associated Press przypomina, że nie jest to pierwszy kontrowersyjny incydent związany z ekipą Trumpa na cmentarzu w Arlington. W 2024 r., podczas kampanii prezydenckiej, pracownik sztabu wyborczego Trumpa miał popchnąć pracownika cmentarza, który próbował uniemożliwić filmowanie i fotografowanie w miejscu, gdzie obowiązują ograniczenia dotyczące działalności politycznej.