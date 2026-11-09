Zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia ma wejść w życie w Wielkiej Brytanii w marcu przyszłego roku. Obejmie 10 największych platform, w tym Instagram, TikToka, Snapchata czy YouTube. Ograniczenia mają dotyczyć również serwisów oferujących transmisje na żywo oraz umożliwiających kontakt nieznajomych z dziećmi, w tym platform gamingowych. Roblox, najpopularniejszy wśród brytyjskich dzieci w wieku 8–12 lat, nie zostanie całkowicie zablokowany, ale ograniczony ma być dostęp do niektórych jego funkcji, m.in. czatu.

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Pełna lista platform objętych zakazem nie została jeszcze opublikowana. Rząd zapowiedział jednak, że znajdą się na niej serwisy, „których celem jest umożliwianie interakcji społecznych i które pozwalają użytkownikom publikować materiały”.

Jak ujawnił „The Sunday Times”, ograniczenia mogą objąć również Vinted i eBay. Powodem są obawy, że funkcje prywatnych wiadomości dostępne na tych platformach mogą być wykorzystywane przez nieznajomych do nawiązywania niewłaściwych relacji z dziećmi i ich późniejszego wykorzystywania (grooming).

Minister kultury Lisa Nandy przyznała w programie BBC „Sunday with Laura Kuenssberg”, że rząd „poważnie rozważa” objęcie tych serwisów zakazem, aby „zapewnić dzieciom bezpieczeństwo”.

Vinted i eBay odpowiadają

Rzecznik Vinted w Wielkiej Brytanii wyjaśnił, że bezpośrednia wymiana wiadomości jest „częścią funkcjonowania platformy”. Zapewnił jednocześnie, że serwis stosuje „politykę zerowej tolerancji wobec szkodliwych lub niedozwolonych treści”. Dodał, że Vinted dysponuje zespołami moderatorów i narzędziami pozwalającymi wykrywać oraz usuwać działania naruszające regulamin.

„Gdy wykrywamy niewłaściwe zachowania, podejmujemy odpowiednie działania, włącznie z trwałym zablokowaniem konta lub zgłoszeniem sprawy właściwym organom” – przekazał rzecznik.

Przedstawiciel eBaya oświadczył z kolei, że firma koncentruje się na zapewnieniu milionom klientów bezpiecznego i godnego zaufania środowiska zakupów i sprzedaży. „Choć szczegóły proponowanych przepisów nie są jeszcze znane, czekamy na więcej informacji i jesteśmy gotowi do dalszej konstruktywnej współpracy z rządem” – zapewnił.

Cyfrowa prohibicja na antypodach

Wielka Brytania nie jest pierwszym krajem, który zdecydował się na ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych. W grudniu 2025 r. podobny zakaz wszedł w życie w Australii, która jako pierwsze państwo na świecie wprowadziła minimalny wiek korzystania z takich platform na poziomie 16 lat.

Ustawę o minimalnym wieku korzystania z mediów społecznościowych przygotował lewicowy rząd Anthony'ego Albanese. Premier wskazywał na zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci nadmiernie korzystających z mediów społecznościowych. – Jeśli jest się 14-letnim dzieciakiem, który jest wystawiony na treści w mediach społecznościowych w czasie, gdy w jego życiu zachodzą zmiany, gdy dojrzewa, ten czas może być naprawdę trudny – argumentował premier.

Obowiązujące w Australii przepisy nakazują administratorom Facebooka, Instagrama (koncern Meta) oraz TikToka wprowadzenie rozwiązań, które powstrzymają osoby nieuprawnione przed korzystaniem z tych serwisów, pod groźbą grzywny sięgającej 49,5 mln dolarów australijskich (ok. 32 mln dolarów). Co istotne, wprowadzony zakaz ma charakter absolutny – nieletni mający mniej niż 16 lat nie będą mogli korzystać z mediów społecznościowych nawet za zgodą rodziców.