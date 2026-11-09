Organizacja monitorująca jakość powietrza IQAir przekazała, powołując się na dane rządowe, że stężenie rakotwórczego pyłu zawieszonego PM2,5 w dzielnicy Mandir Marg wyniosło w poniedziałek nad ranem 879 mikrogramów na metr sześcienny. Było to kilka godzin po niedzielnej kulminacji pokazów pirotechnicznych.

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Według aktualnych wytycznych WHO bezpieczna norma dobowa dla pyłu zawieszonego PM2.5 wynosi 15 mikrogramów na metr sześc.

30 milionów ludzi oddycha toksycznym powietrzem. Dlaczego Delhi tonie w smogu?

Ekstremalne zanieczyszczenie odnotowano mimo orzeczenia Sądu Najwyższego, który zezwolił jedynie na ograniczone użycie tzw. zielonych fajerwerków, emitujących mniej szkodliwych substancji. Zakaz był masowo łamany – podała agencja AFP.

Użycie materiałów pirotechnicznych drastycznie pogorszyło jakość powietrza w zamieszkanej przez ponad 30 mln ludzi metropolii, która zmaga się już z zimowym smogiem. Według indyjskiego ministerstwa środowiska za niemal jedną czwartą (23 proc.) zanieczyszczenia powietrza zimową porą odpowiadają środki transportu, za 20 proc. – spalanie biomasy, w tym odpadów po żniwach, a za 9 proc. – przemysł.

W ostatnich tygodniach władze wprowadziły ograniczenia w ruchu drogowym i pracach budowlanych, aby ograniczyć szkodliwe dla zdrowia zjawisko.

Miliony zgonów rocznie. Tragiczny bilans

W latach 2009–2019 zanieczyszczenie powietrza w Indiach przyczyniło się do śmierci około 3,8 mln osób – wynika z badania opublikowanego w 2024 roku w recenzowanym czasopiśmie naukowym „The Lancet Planetary Health”.