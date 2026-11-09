Prof. Gajos i pozostali lekarze przekazali informacje o stanie poszkodowanych podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Chodzi o trzy osoby spośród 15 rannych w sobotnim ataku. Jak zaznaczyli przedstawiciele szpitala, obecnie nie ma zagrożenia życia pacjentów, jednak na tym etapie nie można jeszcze przesądzać o dalszym przebiegu leczenia.

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Atak w Krakowie. Lekarze ostrzegają przed możliwymi powikłaniami

Prof. Grzegorz Gajos wyjaśnił, że dwie osoby hospitalizowane w Szpitalu im. Jana Pawła II doznały poważnych obrażeń klatki piersiowej i przeszły skomplikowane operacje. Ich stan jest stabilny, ale lekarze zachowują ostrożność ze względu na wczesny etap leczenia.

– Pamiętajmy, że jest to bardzo wczesny okres. Warunki ratowania tych pacjentów, okoliczności krwawienia, powstania rany i tamowania wypływu krwi nie były warunkami sali operacyjnej, więc powikłania mogą się jeszcze pojawić. nie były warunkami sali operacyjnej, więc powikłania mogą się jeszcze pojawić. Musimy wykazać daleko idącą ostrożność, jeżeli chodzi o stan zdrowia tych pacjentów – wyjaśnił lekarz.

Dr hab. n. med. Janusz Włodarczyk, kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Onkologicznej, również potwierdził, że stan leczonych osób jest stabilny i obecnie nie ma zagrożenia życia. Onkologicznej, również potwierdził, że stan leczonych osób jest stabilny i obecnie nie ma zagrożenia życia.

Przedstawiciele placówki zaznaczyli, że ze względów prawnych i etycznych nie mogą przekazywać szczegółowych informacji dotyczących indywidualnego stanu zdrowia pacjentów ani przebiegu ich leczenia. Prof. Gajos zaapelował o uszanowanie prywatności poszkodowanych.

Lekarze z Krakowa opowiedzieli o operacjach i mobilizacji personelu

Podczas konferencji przedstawiciele szpitala przedstawili również skalę zaangażowania personelu medycznego w ratowanie rannych. W leczenie poszkodowanych zaangażowani byli torakochirurdzy, kardiochirurdzy, chirurdzy naczyniowi i anestezjolodzy. Pomoc obejmowała także specjalistów z innych krakowskich placówek.

Prof. Bogusław Kapelak, kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca i Naczyń, zwrócił uwagę, że jego zespół jest przygotowany do przeprowadzania nagłych operacji przez całą dobę. Szpital dysponuje między innymi aparaturą do krążenia pozaustrojowego oraz mechanicznymi systemami wspomagania pracy serca.

Lekarz podkreślił, że w przypadku skomplikowanych obrażeń konieczna jest współpraca specjalistów różnych dziedzin. Jak wyjaśnił, kardiochirurdzy, torakochirurdzy i chirurdzy naczyniowi już wcześniej wspólnie operowali pacjentów wymagających wielospecjalistycznego leczenia.

Prof. Kapelak zwrócił także uwagę na mobilizację pracowników po sobotnim ataku. Do szpitala zgłaszali się nie tylko lekarze pełniący dyżury, ale również osoby, które w tym czasie nie miały obowiązku pracy.

– To nie są operacje, które wymagają tylko lekarzy. To jest również zespół techników. Na przykład w kardiochirurgii nieodzownymi osobami są perfuzjoniści. Cały ten zespół pojawił się w nadmiarze, żebyśmy mogli wykonać jeszcze jedną operację albo kolejną, gdyby była taka potrzeba – powiedział.

Podkreślił, że dzięki tej mobilizacji personel był gotowy do udzielenia pomocy kolejnym poszkodowanym. W działania zaangażowali się również anestezjolodzy, pielęgniarki i pozostali pracownicy medyczni.

Szpital zapewnia o gotowości na zdarzenia masowe

Prof. Rafał Drwiła, kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zapewnił, że procedury zastosowane podczas sobotniego zdarzenia zostały wcześniej opracowane. Szpital jest przygotowany także na sytuacje, w których liczba poszkodowanych byłaby znacznie większa.

– Chciałbym zapewnić całe społeczeństwo, że to nie jest tak, że zespoły ratownictwa medycznego nie będą miały gdzie zabrać nawet pacjentów z tak zwanego zdarzenia masowego – powiedział.

Przypomniał, że do zdarzeń wymagających jednoczesnego udzielenia pomocy wielu osobom dochodzi również podczas wypadków kolejowych, lotniczych i samochodowych. Jak zaznaczył, szpital ma opracowane procedury i izbę przyjęć przygotowaną do działania w takich okolicznościach.

Lekarze zwrócili również uwagę na znaczenie właściwego kierowania poszkodowanych do placówek dysponujących odpowiednimi możliwościami leczenia. W tym przypadku istotna była współpraca ze specjalistami obecnymi na miejscu zdarzenia, którzy mogli pomóc w ocenie potrzeb rannych.

Chirurg naczyniowy pomagał w innym szpitalu

W konferencji uczestniczył także prof. Mariusz Trzystuła, kierownik Oddziału Chirurgii Naczyń. Opowiedział o swoim zaangażowaniu w pomoc poszkodowanym leczonym w innej placówce.

Jak przekazał, lekarze z jego oddziału uczestniczyli w działaniach prowadzonych w Szpitalu im. Jana Pawła II. Sam natomiast zgłosił się do jednego z sąsiednich szpitali, gdzie operowano trzy osoby.

– Wolontaryjnie pojechałem do jednego z sąsiednich szpitali, gdzie były operowane trzy osoby. Z tego, co wiem, te osoby żyją – poinformował.

Wyjaśnił, że operacje były skomplikowane i dotyczyły przede wszystkim tkanki płucnej. Nie doszło jednak do uszkodzenia dużego naczynia, dlatego jego pomoc polegała głównie na zabezpieczeniu naczyniowym.

Prof. Trzystuła podkreślił, że współpraca między specjalistami różnych dziedzin ma zasadnicze znaczenie w leczeniu pacjentów z rozległymi obrażeniami. Jak zaznaczył, obecne możliwości medycyny pozwalają właśnie dzięki łączeniu wiedzy i doświadczenia lekarzy różnych specjalności przeprowadzać operacje, które dawniej były znacznie trudniejsze lub niemożliwe.

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Lekarze o stratach krwi i społecznej mobilizacji

Lekarze zaznaczyli, że nie mogą ujawniać szczegółowych danych dotyczących poszczególnych pacjentów, ale potwierdzili, że przetaczanie krwi było istotnym elementem leczenia.

Jak wyjaśniono, ilość potrzebnej krwi zależy od charakteru obrażeń, uszkodzonych naczyń i skali krwawienia. Wstępnie wskazano na 3–4 jednostki, zastrzegając, że zapotrzebowanie może być różne w przypadku poszczególnych operacji.

Przedstawiciele szpitala podziękowali osobom, które samodzielnie zgłaszały gotowość do oddania krwi, a także wolontariuszom oferującym pomoc psychologiczną dla rodzin poszkodowanych.

Lekarze zwrócili ponadto uwagę na zachowanie świadków ataku. Dziennikarze pytali o osoby, które na miejscu zdarzenia tamowały krwawienia i podejmowały działania resuscytacyjne jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych.

– Jesteśmy w stanie potwierdzić, że ludzie zachowali się poprawnie. Coraz więcej wiemy na ten temat i myślę, że to bardzo ważne, żeby każdy z nas znał te metody i potrafił rozpocząć akcję resuscytacyjną – podkreślił jeden z lekarzy.