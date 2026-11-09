Znicze w miejscu śmierci jednej z ofiar zamachu w Krakowie
24-letni Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego przeprowadził 7 listopada w Krakowie ataku o charakterze terrorystycznym, w którym zginęło sześć osób, a 16, w tym sam zamachowiec, zostało rannych. 9 listopada nad ranem sprawca zamachu zmarł w szpitalu. Podczas przeszukania mieszkania Michała O. w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała ojca, matki i siostry 24-latka. Na ciałach ujawniono obrażenia postrzałowe.
„Terroryzm jest dla Polaków niezbadanym obszarem. To zjawisko istnieje w Niemczech, Francji, Hiszpanii czy Belgii, gdzie sprawcy mordują niewinnych ludzi »w imię Allaha«, kierując się przede wszystkim religijnym fanatyzmem. Polacy od początku postawili tamę temu zjawisku, przyjmując tylko wyznających chrześcijaństwo i zbliżonych kulturowo uchodźców, co pozwoliło im uniknąć terroryzmu” – pisze o zamachu w Krakowie niemiecki dziennik „Tageszeitung” („TAZ”).
W korespondencji z Warszawy dziennik zwraca uwagę, że sprawcą zamachu jest młody Polak, dotychczas nienotowany. Autorka korespondencji podkreśla, że problemem nie jest „terroryzm z importu”. „Terroryzm tkwi w środku polskiego społeczeństwa” – zaznacza, dodając, że Polacy „muszą zastanowić się nad swoim własnym wizerunkiem”.
Autorka tekstu w „Tageszeitung” pisze następnie: „Nie jest prawdą, że to imigranci – Syryjczycy, Afgańczycy czy Ukraińcy są »źli«, a miejscowi, Polacy, »dobrzy«”. Przywołuje przy tym incydenty z użyciem noży w polskich szkołach i ataki na imigrantów z Ukrainy, do których dochodziło w Polsce.
„Nienawiść i hejt wcale nie osłabły. Właśnie w takim klimacie, podgrzewanym dodatkowo przez prawicowo-narodową opozycję w Polsce, rozwija się terroryzm” – konkluduje „TAZ”.
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Z kolei „Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze o „głębokim wstrząsie” dla Polski. Według dziennika zamach w Krakowie „ostatecznie obalił” opierającą się na niskiej przestępczości wiarę w to, że Polska jest „wyspą bezpieczeństwa wewnętrznego w Europie”. Również ten dziennik przypomina o atakach nożowników w szkołach i atakach na Ukraińców w Polsce.
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Reakcje na zamach pokazują głęboką polaryzację w Polsce – pisze „FAZ”. Przypomina w tym kontekście spór o Trybunał Konstytucyjny. „Obóz prawicowy skupiony wokół opozycyjnej partii PiS i prezydenta Karola Nawrockiego przeprowadza od wielu dni niepohamowane werbalne ataki na rząd Donalda Tuska. W tym środowisku powstały podczas weekendu prostackie teorie spiskowe dotyczące zamachu” – czytamy w „FAZ”.
Dziennik przypomina o zbliżającej się rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która „od dawna nie łączy, lecz jest symbolem wewnętrznego podziału kraju”. Także w tym roku – zauważa – spodziewany jest udział kilkudziesięciu tysięcy nacjonalistów w „Marszu Niepodległości”. „Należy mieć nadzieję, że wstrząs spowodowany zamachem w Krakowie ostudzi polityczne namiętności” – podsumował komentator „FAZ”. Autor tekstu zaznaczył przy tym, że „czołowi politycy polskiej prawicy nie dolewali podczas weekendu oliwy do ognia”.
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