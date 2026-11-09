Hollywoodzki gwiazdor wielokrotnie odwiedzał Polskę za sprawą swojej żony – Dagmary Domińczyk. Na opublikowanym zdjęciu pozuje wraz z rodzicami na tle krakowskiego rynku. Fotografia została wykonana latem zeszłego roku.

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Patrick Wilson o Krakowie. Poruszający wpis aktora

Wilson przyznał, że od dawna chciał pokazać rodzicom Polskę. Jak przyznał we wpisie, przez ponad 20 lat wielokrotnie odwiedzał nasz kraj, dzięki czemu stał się on dla niego jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc na świecie. Aktor odniósł się również do tragicznych wydarzeń, do których doszło w sobotę w Krakowie. „Moje serce pęka z powodu niezwykłego miasta, jakim jest Kraków” – napisał na Instagramie.

Amerykański aktor jest od ponad 20 lat związany z Polką

Patrick Wilson jest od ponad 20 lat związany z Dagmarą Domińczyk, aktorką znaną m.in. z roli w serialu „Sukcesja” oraz w filmie „Hrabia Monte Christo”. Żona Wilsona pochodzi z Kielc i jako siedmiolatka wyemigrowała z rodzicami do Stanów Zjednoczonych, gdzie później rozwijała karierę aktorską. Para poznała się podczas studiów aktorskich w Pittsburghu. Ślub wzięli 18 czerwca 2005 roku i mają dwóch synów.