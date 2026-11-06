Na początku odcinka Michał Szułdrzyński opowiada, co zobaczył pod Trybunałem kilka dni temu: niewielu ludzi, selfie z policyjnym kordonem, apel Telewizji Republika o wpłaty i okolicznościowe zegarki. – Każdy protest ma moment, kiedy okazuje się niepoważny. Tu nadszedł po trzech, czterech dniach – ocenia Michał Kolanko.

PiS sam pomaga Tuskowi