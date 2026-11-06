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Po TK w koalicji iskrzy, PiS sam pomaga Tuskowi

Śpiewy pod Trybunałem ośmieszają protest prawicy, a w koalicji trzeszczy: Władysław Kosiniak-Kamysz proponuje reset, Szymon Hołownia mówi o 47 szablach. Michał Kolanko i Michał Szułdrzyński rozmawiają w „Politycznych Michałkach” o tym, kto naprawdę ma problem tydzień po nocy w TK.

Publikacja: 06.11.2026 17:00

Michał Kolanko, Michał Szułdrzyński

Na początku odcinka Michał Szułdrzyński opowiada, co zobaczył pod Trybunałem kilka dni temu: niewielu ludzi, selfie z policyjnym kordonem, apel Telewizji Republika o wpłaty i okolicznościowe zegarki. – Każdy protest ma moment, kiedy okazuje się niepoważny. Tu nadszedł po trzech, czterech dniach – ocenia Michał Kolanko.

PiS sam pomaga Tuskowi

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