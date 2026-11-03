Czy rzeczywiście nie ma już miejsca na porozumienie? A może politycy tylko na potrzeby wyborczej mobilizacji przekonują nas, że konflikt jest nie do rozwiązania? O tym w podcaście „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Michałem Kolanką, dziennikarzem politycznym „Rzeczpospolitej”.

Donald Tusk mobilizuje wyborców. Symetryści mają trzymać się z daleka