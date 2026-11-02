Jak informuje serwis TwojaPogoda.pl, rozległy układ wysokiego ciśnienia z centrum nad Wyspami Brytyjskimi zablokuje dopływ deszczowych chmur, przynosząc z jednej strony spokój od ulew, z drugiej utrzymanie suszy. Może także nasilać dolegliwości u meteopatów.

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Nietypowy wyż nad Polską. Zachmurzone niebo i wysokie ciśnienie

Obecność wyżu zwykle kojarzy się ze słoneczną i bezchmurną aurą. Tym razem sytuacja będzie jednak zupełnie inna. Z powodu wysokiej wilgoci zgromadzonej przy ziemi, na przeważającym obszarze kraju utrzymuje się gęsta pokrywa niskich chmur warstwowych oraz mgły i zamglenia, przez co pogoda bardziej przypomina układ niżowy niż klasyczny wyż.

Dowodem na obecność wyżu jest jednak wysokie ciśnienie atmosferyczne, które na barometrach osiągnie wartości od 1030 do nawet 1035 hPa, co może dawać się we znaki osobom wrażliwym na zmiany pogody. Większe rozpogodzenia i słońce pojawią się jedynie w nielicznych miejscach, gdzie powietrze się osuszy.

Biała plama opadów i utrzymująca się susza

Najbardziej zauważalną cechą obecnego układu atmosferycznego nad Polską będzie brak większych opadów nad przeważającą częścią kraju. Według serwisu TwojaPogoda.pl, słabe opady lub lokalne mżawki wystąpią głównie na krańcach północnych i północno-wschodnich. Mocniej popada jedynie w rejonach górskich, zwłaszcza w Tatrach. Na pozostałym obszarze kraju nie powinno padać. Podobne informacje płyną z prognoz prezentowanych przez IMGW.

10-dniowa prognoza opadów Foto: IMGW

Choć brak większych opadów wielu może cieszyć, długofalowo utrzymuje trwającą od wielu tygodni suszę. Spadek poziomu wód gruntowych może stanowić problem dla przyszłoroczych upraw.

Oberwanie chmury na południu Europy

Jak wynika z modeli prezentowanych na platformie wxcharts.com, podczas gdy Polska pozostawać będzie w strefie zgniłego wyżu, zupełnie inny scenariusz pogodowy czeka kraje położone w basenie Morza Śródziemnego. Uwięziony na południu układ niżowy sprowadzi nad ten rejon potężne sumy opadów.

W pasie od Portugalii i Hiszpanii, przez Włochy, Grecję i Bałkany, aż po Turcję, prognozowane są ulewy sięgające od 100 do ponad 150 litrów wody na metr kwadratowy. Synoptycy ostrzegają przed ryzykiem gwałtownych powodzi błyskawicznych, podtopieniami dróg, posesji i podziemnych parkingów w miastach. Przebywający w tych rejonach turyści powinni zachować ostrożność.