Dlaczego młodzi m.in. w Hiszpanii i Francji protestują z powodu wysokich kosztów życia lub w sprawie jakości usług publicznych, a w Polsce tego nie robią? Michał Płociński i Estera Flieger poszukują odpowiedzi na to pytanie w 20. odcinku „Rzeczy o idei”.

To wcale nie oznacza, że młodzi Polacy nie mają podobnych problemów, a swoje zdanie mogą wyrazić przy urnach wyborczych.