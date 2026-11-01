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„Rzecz o idei”: Bo kiedyś było gorzej – czy to wystarczy młodym?

Już Adam z Ewą wzięli kredyt na mieszkanie, więc tak już musi być – w nowym odcinku „Rzeczy o idei” Estera Flieger i Michał Płociński rozmawiają o tym, jak doszło do tego, że obudziliśmy się w gerontokracji. Młodzi Europejczycy wychodzą na ulice, by protestować przeciwko drożyźnie, tymczasem politycy wciąż zabiegają przede wszystkim o głosy starszych wyborców.

Publikacja: 01.11.2026 18:00

Estera Flieger, Michał Płociński

Dlaczego młodzi m.in. w Hiszpanii i Francji protestują z powodu wysokich kosztów życia lub w sprawie jakości usług publicznych, a w Polsce tego nie robią? Michał Płociński i Estera Flieger poszukują odpowiedzi na to pytanie w 20. odcinku „Rzeczy o idei”.

To wcale nie oznacza, że młodzi Polacy nie mają podobnych problemów, a swoje zdanie mogą wyrazić przy urnach wyborczych.

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