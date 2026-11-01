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Dlaczego młodzi m.in. w Hiszpanii i Francji protestują z powodu wysokich kosztów życia lub w sprawie jakości usług publicznych, a w Polsce tego nie robią? Michał Płociński i Estera Flieger poszukują odpowiedzi na to pytanie w 20. odcinku „Rzeczy o idei”.
To wcale nie oznacza, że młodzi Polacy nie mają podobnych problemów, a swoje zdanie mogą wyrazić przy urnach wyborczych.
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