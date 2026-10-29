W połowie października warszawscy radni przyjęli stanowisko w sprawie zakazu poruszania się po mieście hulajnogami elektrycznymi na aplikację i zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi w centrum miasta. Zagłosowali niemal jednomyślnie. Radni zaznaczyli jednak, że aby rozwiązać problem e-hulajnóg, trzeba wprowadzić zmiany ustawowe, a także zwiększyć uprawnienia straży miejskiej, by np. mogła zatrzymywać pojazdy elektryczne w ruchu.

Reklama Reklama

Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie PAP wynika, że Polacy oddzielają rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo od całkowitego zakazu korzystania z hulajnóg elektrycznych. Ograniczenie prędkości i wyznaczanie stref bez hulajnóg częściej spotykają się ze społecznym poparciem, podczas gdy całkowity zakaz wyraźnie dzieli badanych. Różnice są szczególnie widoczne w przypadku różnych grup wiekowych. Najmłodsi, którzy najczęściej korzystają z hulajnóg, rzadziej opowiadają się za pełnym zakazem, natomiast starsi częściej popierają bardziej restrykcyjne rozwiązania.

Zakaz dla hulajnóg w mieście dzieli Polaków

Pomysł całkowitego zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi w dużych miastach popiera 43,2 proc. respondentów, a 48,5 proc. jest mu przeciwna. 8,4 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Opinie w tej sprawie wyraźnie różnią się zależnie od wieku. Całkowity zakaz popiera 68 proc. osób w wieku 60-69 lat i 62 proc. badanych w wieku 70 lat i więcej. W grupie 18-29 lat za zakazem opowiada się 30 proc., a przeciwko niemu 63 proc. Najmniejsze poparcie dla takiego rozwiązania widać wśród osób w wieku 40-49 lat. Popiera je 17 proc. badanych z tej grupy wiekowej, a 72 proc. jest mu przeciwnych.

Różnice występują także między elektoratami. Całkowity zakaz popiera 55 proc. wyborców obozu rządzącego, 36 proc. osób deklarujących poparcie dla opozycji i 40 proc. niegłosujących i niezdecydowanych badanych.

Badani nie mają wątpliwości: hulajnogi powinny jeździć wolniej

Natomiast 78,2 proc. badanych uważa, że w miastach powinna zostać obniżona dopuszczalna prędkość poruszania się hulajnogami. Przeciwnego zdania jest 18,3 proc. respondentów, a 3,5 proc. nie ma zdania.

Opinie są zróżnicowane zależnie od wieku. Ograniczenie prędkości najczęściej popierają seniorzy w wieku 70 lat i więcej (99 proc.) i osoby w wieku 60-69 lat (86 proc.). Wśród najmłodszych respondentów w wieku 18-29 lat odsetek ten wynosi 54 proc.

Różnica pojawia się również ze względu na posiadanie dzieci w wieku szkolnym. Za obniżeniem prędkości opowiada się 61 proc. osób mających dzieci w wieku szkolnym, a wśród pozostałych badanych – 82 proc.

„Tak” dla stref bez hulajnóg

Ponad trzech na czterech badanych (76,5 proc.) popiera pomysł wyznaczania stref, w których poruszanie się hulajnogami elektrycznymi byłoby zabronione. Przeciwnego zdania jest blisko co piąty respondent (19,6 proc.).

Poparcie dla stref bez hulajnóg jest wysokie w większości grup wiekowych. Wśród osób w wieku 70 lat i więcej wynosi 83 proc., w grupie 60-69 lat to 82 proc., a wśród badanych w wieku 50–59 lat – 81 proc. Najniższy wynik zanotowano wśród osób w wieku 40-49 lat (60 proc.).

Hulajnoga - środek transportu głównie dla młodzieży

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy z hulajnóg elektrycznych korzystało 8,4 proc. respondentów, a 91,6 proc. deklaruje, że tego nie robiło.

Najczęściej po hulajnogi sięgają najmłodsi badani. W grupie wiekowej 18-29 lat w ciągu ostatniego półrocza korzystało z nich 25 proc. respondentów. Wśród osób w wieku 30-39 lat było to 12 proc., a w grupie 40-49 lat, 13 proc. Wśród osób w wieku 50-59 i 60-69 lat odsetek wynosi po 1 proc., a w grupie 70 plus nie pojawiają się takie odpowiedzi.

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS dla PAP 22-26 października 2026 r. na ogólnopolskiej próbie tysiąca osób, metodą telefonicznych i standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).