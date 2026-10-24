Poseł KP Rozwój Plus Ryszard Bartosik
Ryszard Bartosik w swoim wpisie poinformował, że w piątek, 23 października, wracając do domu przekroczył dozwoloną prędkość obowiązującą w terenie zabudowanym. „Z pokorą przyjmuję mandat i zakaz prowadzenia auta na 3 miesiące” – napisał.
Poseł przeprosił także za swoje zachowanie. Poinformował również, że dokonał wpłaty na fundację zajmującą się wsparciem ofiar wypadków drogowych.
W rozmowie z Polską Agencją Prasową poseł Bartosik odnosząc się do swojego wpisu stwierdził, że dla niego podanie takiej informacji publicznie to nie kwestia odwagi. – Po prostu jeżeli popełniłem błąd, to trzeba się do niego przyznać i za niego przeprosić – powiedział.
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Po zmianie przepisów parlamentarzyści przestali zasłaniać się immunitetem za brawurę na drodze.
Jak przypomniało lokalne Radio Poznań, Ryszard Bartosik nie jest pierwszym politykiem, który został w ten sposób ukarany. Wcześniej za zbyt szybką jazdę prawo jazdy stracili także inni wielkopolscy parlamentarzyści m.in. poseł PiS z Gniezna Zbigniew Dolata, czy obecny senator KO Adam Szejnfeld.
Podobnych wykroczeń drogowych dopuścili się w przeszłości także inni politycy, w tym premier Donald Tusk i były premier Grzegorz Schetyna. W 2021 r. Tusk został ukarany mandatem w wysokości 500 zł za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, gdzie jechał ponad 100 km/h. Stracił również prawo jazdy.
W sierpniu 2022 r. prawo jazdy stracił także Grzegorz Schetyna, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Polityk jechał w terenie zabudowanym z prędkością 123 km/h. Przyjął mandat.
Od września 2015 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi każdy złapany np. na przekroczeniu prędkości, wyprzedzaniu na linii ciągłej czy innym drogowym wykroczeniu poseł oraz senator, ale także np. prokurator czy prezes IPN, mogą na miejscu przyjąć mandat i go zapłacić. Jeżeli parlamentarzysta nie zgadza się na przyjęcie mandatu, to rutynowo wdraża się procedurę zmierzającą do uchylenia mu immunitetu.
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