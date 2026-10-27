Jak przypomina serwis twojapogoda.pl, w przeszłości w naszym kraju nawet w listopadzie zdarzały się wyjątkowo wysokie temperatury. W tym roku również jest na nie szansa. Według prognoz względne ciepło ma utrzymać się przynajmniej do 5 listopada.

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Wraca złota polska jesień

Obecnie, jak informuje IMGW, przeważający obszar Europy znajduje się pod wpływem wyżów znad zachodniej Rosji i Azorów. Do Polski napływa cieplejsze powietrze polarne morskie. Duży obszar naszego kraju znajdzie się w zasięgu układu wysokiego ciśnienia.

Północno-zachodnia Polska dostanie się pod wpływ zatoki niżu z mało aktywnym frontem ciepłym, z ośrodkiem nad Atlantykiem. Tym samym wtorek w tej części kraju będzie wyjątkowo ciepły jak na koniec października. Na termometrach zobaczymy tu od 13 do 15 st. C.

W pozostałych regionach słupki rtęci pokażą maksymalnie 11-12 st. C. Chłód odczujemy jedynie na krańcach południowych (6 st. C).

We wtorek w większości kraju będzie jednak nie tylko ciepło, lecz także wyjątkowo słonecznie i pogodnie. Nigdzie nie powinno padać, co stanowi przyjemną odmianę po ostatnich kilku zimnych, deszczowych i wietrznych dniach w części regionów.

Prognoza pogody na koniec października

Wyższe temperatury utrzymają się również w środę. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na krańcach południowych, przez 12 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 14 st. C na południowym zachodzie. W wielu regionach prognozowanych jest dużo chwil ze słońcem.

Podobnych temperatur spodziewać należy się w kolejnych dniach października. Jedynie na krańcach południowych maksymalne temperatury będą niższe (ok. 4 st. C). Od czwartku możemy spodziewać się większego zachmurzenie, któremu mają towarzyszyć przelotne opady deszczu.

Pogoda na Wszystkich Świętych może zaskoczyć

Według najnowszych prognoz ciepło i pogodnie zapowiada się również najbliższy weekend, w którym przypada Wszystkich Świętych. Jak podaje twojapogoda.pl, od piątku 31 października do niedzieli 1 listopada w całej Polsce prognozowane są większe rozpogodzenia, a w wielu miejscach jest szansa na całkowicie błękitne niebo. Na przeważającym obszarze kraju na termometrach zobaczyć będzie można od 12 do 15 st. C.

Najcieplejszym dniem weekendu ma być niedziela 1 listopada. Na południu może być nawet 15 st. C, a miejscami na Śląsku i w Małopolsce nawet 17-18 st. C.