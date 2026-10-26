Na sprawę zwraca uwagę RMF FM, powołując się na opublikowany niedawno przez Business Insider Polska ranking miast z największym odpływem mieszkańców.

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Małe polskie miasta coraz bardziej się wyludniają. Młodzi uciekają w poszukiwaniu lepszych perspektyw

We wspomnianym rankingu wśród 30 miast Hel zajął pierwsze miejsce z ważonym wskaźnikiem migracji wynoszącym minus 12,76. Tym samym ten popularny nadmorski kurort zanotował najbardziej niekorzystny wynik w Polsce. Głównym problemem miejscowości jest sezonowość zatrudnienia, a także ograniczone perspektywy poza sezonem letnim.

Jak jednak zauważyła dr Justyna Orchowska, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, w rozmowie z RMF FM, Hel nie jest odosobnionym przypadkiem. Problem odpływu mieszkańców dotyczy bowiem obecnie większości małych i średnich miast w kraju.

Innym zjawiskiem, na które zwróciła uwagę ekspertka, jest suburbanizacja, czyli trend oznaczający przeprowadzanie się na obrzeża większych miast. Zjawisko to zaobserwować można m.in. w Bełchatowie, z którego mieszkańcy nie wyjeżdżają z powodu braku perspektyw zatrudnienia, lecz w poszukiwaniu spokojniejszego miejsca do życia.

Nie brakuje jednak w Polsce miejsc, z których zwłaszcza młodzi ludzie migrują do dużych miast w poszukiwaniu lepszych perspektyw pracy i rozwoju zawodowego. Przykładami są tutaj regiony przygraniczne czy część Podlasia.

Wielu młodych po zdobyciu wykształcenia i pierwszego doświadczenia zawodowego w największych ośrodkach akademickich w kraju nie wraca już do rodzinnych miejscowości.

Oto sposoby na odwrócenie trendu odpływu mieszkańców z małych miast

Na odwrócenie niekorzystnego trendu odpływu mieszkańców z małych miast potrzeba, zdaniem ekspertów, wielu lat oraz konkretnych działań.

- Nie wygląda to za wesoło pod kątem właśnie mniejszych i średnich miast, gdzie ten odpływ ludzi i to zjawisko jest trwałe i raczej potrzeba by wielu lat na zmiany – zauważyła dr Orchowska w rozmowie z RMF FM.

Szansą na zatrzymanie młodych ludzi w mniejszych miastach mogą być jednak kolejne projekty naukowe i inicjatywy polityczne. Pojawia się coraz więcej rozwiązań, które mają zwiększać atrakcyjność mniejszych miejscowości. Można wymienić wśród nich m.in. programy stypendialne dla młodych, upowszechnienie pracy zdalnej, a także działania, które wspierają rozwój lokalnych przedsiębiorstw.