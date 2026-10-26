Elon Musk
Elon Musk rozpoczął realizację własnej, generowanej przez sztuczną inteligencję, wersji „Odysei” Homera i opublikował w serwisie X jej pierwszy odcinek.
Kiedy zaczęła święcić triumfy kinowa wersja „Odysei” w reżyserii Christophera Nolana i zaczęła się wielka dyskusja wokół filmu, miliarder skrytykował superprodukcję. „Przed końcem roku Grok Imagine stworzy pełnometrażowy film na podstawie »Odysei« – wierny historycznym realiom i zgodny z duchem twórczości Homera” – zapowiedział Musk w lipcu.
Twórca SpaceX zarzucił Nolanowi brak wierności z oryginałem m.in. poprzez decyzje obsadowe: czarna Lupita Nyong'o zagrała Helenę Trojańską, transpłciowy aktor Elliot Page – Sinona zaczerpniętego z „Eneidy”, zaś rola wędrownego poety przypadła raperowi Travisowi Scottowi.
Wiele motywów było reinterpretowanych. Nie zmienia to faktu, że powstał film fascynujący, ożywiający debatę o korzeniach naszej cywilizacji i pramatce wszystkich wojen, czyli wojnie o Troję oraz związanych z nią aspektach. Do dziś obraz ma 1,8 mld dol. wpływów.
Mówiło się, że wersję „Odysei” Muska ma wyreżyserować Mel Gibson. Od dawna było wiadomo, że produkcja powstaje z pomocą Grok Imagine – sztucznej inteligencji, która jest związana z platformą X, we współpracy z Wonder Studios. Obie firmy specjalizują się w generatywnym tworzeniu filmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Za reżyserię odpowiada Dev Walker. W ramach promocji Wonder Studios opublikowało na X wpis: „Homer nie miał Groka... my mamy”.
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Siedmiominutowy fragment, jaki jest już do obejrzenia, nie zachwyca. Sztuczna inteligencja wygenerowała coś, co ośmiesza ją i miliardera. Pogoda w Grecji może być deszczowa i pochmurna, ale oglądamy raczej film o wikingach niż o goleniozbrojnych Achajach.
„Aktorstwo” jest nadekspresyjne lub nienaturalne. Tylko jeden bohater jest opisany poprzez imię – Odyseusz. Jak nazywają się inne postacie, trzeba się domyślić. Ale jeśli kto nie czytał oryginału?
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Tymczasem obrazy są jak z gry wideo lub animacji, dialogi prostackie, wyobrażenie Troi nietrafione. Trudno mówić o wierności wobec czegokolwiek, lecz tylko o przekorze i uporze Muska.
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