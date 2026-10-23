Jak informuje „Variety”, oglądalność serialu wzrosła we wrześniu o 186 proc. w porównaniu z sierpniem. Tak nagły wzrost zainteresowania produkcją był związany ze zbliżającą się premierą wspomnianego dokumentu, a emocje dodatkowo podsyciła informacja, że materiał powstał w tajemnicy.

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Serial okazał się hitem ostatnich miesięcy

W sierpniu serial wygenerował około 62 tys. wyświetleń, natomiast miesiąc później około 176 tys. W samym tygodniu poprzedzającym premierę dokumentu, „Zepsutą krew” obejrzało tyle samo widzów co w sierpniu – donosi Onet. Serial cieszył się zainteresowaniem również po wejściu filmu do kin. Jak informuje serwis JustWatch, po premierze wyszukiwania związane z serialem wzrosły o 200 proc. w ujęciu tydzień do tygodnia. Serial znalazł się też w TOP10 najczęściej wyszukiwanych produkcji streamingowych na platformie. „Zepsutą krew” można oglądać w serwisie Hulu, przy czym w Polsce treści z tej platformy są dostępne w ramach Disney+.

O czym opowiada „Zepsuta krew” i „Zobaczysz wszystko”?

Serial pokazuje drogę Holmes od ambitnej studentki Stanforda do bohaterki jednej z najgłośniejszych afer Doliny Krzemowej. W wieku 19 lat założyła ona firmę Theranos, obiecując stworzenie technologii umożliwiającej wykonywanie badań z kilku kropli krwi pobranej z palca. Kobiecie udało się pozyskać inwestorów, a wartość firmy urosła do 9 mld dolarów. Okazało się jednak, że technologia w rzeczywistości nie działa, a większość badań wykonywano na urządzeniach innych producentów.

Obietnice składane przez Holmes okazały się oszustwem na wielką skalę, a nieprawidłowości ujawniło śledztwo dziennikarza Johna Carreyrou. W 2022 roku Holmes skazano na 11 lat i trzy miesiące więzienia za oszustwa wobec inwestorów. Kobieta rozpoczęła odbywanie kary 30 maja 2023 roku.

Dokument „Zobaczysz wszystko” rozpoczyna się w 2023 roku, na 34 dni przed więzieniem. Holmes zaprosiła ekipę do domu, aby udokumentować ostatnie chwile swojej wolności. Prace nad filmem trwały trzy lata. „Zobaczysz wszystko” zadebiutował jako tajemniczy pokaz podczas festiwalu w Telluride. Film został wyreżyserowany przez Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima, a krytycy określają go jako jedno z najciekawszych wydarzeń filmowych 2026 roku.