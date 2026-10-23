21 października Jelisiejew opublikował komentarz na Telegramie w odniesieniu do wystąpienia byłej minister obrony Litwy Dovilė Šakalienė podczas wydarzenia Warsaw Security Forum.

Były prawnik Prigożyna ujawnił plany Wagnerowców

„Nie bez powodu po marszu rozmawialiśmy z szefem o lądowym korytarzu do Kaliningradu (dawna nazwa Królewca - przyp. red.). Zrobilibyśmy to, gdyby pozwolili z góry” – napisał były prawnik Prigożyna, cytowany przez Defence24. Jelisiejew nawiązał do wydarzeń po marszu Wagnerowców na Moskwę w czerwcu 2023 roku. Nie wskazał jednak, kto miałby zatwierdzić operację ani jak zamierzano ją przeprowadzić.

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Utworzenie „lądowego korytarza do Kaliningradu” wymagałoby zajęcia lub zablokowania Przesmyku Suwalskiego, czyli obszaru znajdującego się między Białorusią a rosyjskim obwodem królewieckim, wokół polsko-litewskiej granicy. Gdyby do tego doszło, Litwa, Łotwa i Estonia zostałyby odcięte od lądowych szlaków zaopatrzenia prowadzących przez Polskę. Korytarz z Białorusi do obwodu królewieckiego musiałby przebiegać przez terytorium państwa NATO – przez Polskę lub Litwę.

Rosyjskie groźby miały wywrzeć presję na Polskę i NATO

Po buncie, który miał miejsce w 2023 roku, część Wagnerowców przeniosła się na Białoruś. W lipcu 2023 roku rosyjski polityk Andriej Kartapołow publicznie groził możliwością zajęcia przesmyku w ciągu kilku godzin.

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Ówczesny premier Mateusz Morawiecki informował natomiast o przemieszczeniu ponad stu Wagnerowców w kierunku Grodna, blisko przesmyku, czemu zaprzeczał Alaksandr Łukaszenka i Belarusian Hajun – białoruska grupa monitorująca aktywność wojskową. Te działania i rosyjskie groźby miały na celu wywarcie presji na Polskę i NATO oraz zwiększenie poczucia zagrożenia – pisze Defence24.