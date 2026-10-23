21 października Jelisiejew opublikował komentarz na Telegramie w odniesieniu do wystąpienia byłej minister obrony Litwy Dovilė Šakalienė podczas wydarzenia Warsaw Security Forum.

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Były prawnik Prigożyna ujawnił plany Wagnerowców

„Nie bez powodu po marszu rozmawialiśmy z szefem o lądowym korytarzu do Kaliningradu (dawna nazwa Królewca - przyp. red.). Zrobilibyśmy to, gdyby pozwolili z góry” – napisał były prawnik Prigożyna, cytowany przez Defence24. Jelisiejew nawiązał do wydarzeń po marszu Wagnerowców na Moskwę w czerwcu 2023 roku. Nie wskazał jednak, kto miałby zatwierdzić operację ani jak zamierzano ją przeprowadzić.

Utworzenie „lądowego korytarza do Kaliningradu” wymagałoby zajęcia lub zablokowania Przesmyku Suwalskiego, czyli obszaru znajdującego się między Białorusią a rosyjskim obwodem królewieckim, wokół polsko-litewskiej granicy. Gdyby do tego doszło, Litwa, Łotwa i Estonia zostałyby odcięte od lądowych szlaków zaopatrzenia prowadzących przez Polskę. Korytarz z Białorusi do obwodu królewieckiego musiałby przebiegać przez terytorium państwa NATO – przez Polskę lub Litwę.

Rosyjskie groźby miały wywrzeć presję na Polskę i NATO

Po buncie, który miał miejsce w 2023 roku, część Wagnerowców przeniosła się na Białoruś. W lipcu 2023 roku rosyjski polityk Andriej Kartapołow publicznie groził możliwością zajęcia przesmyku w ciągu kilku godzin.

Ówczesny premier Mateusz Morawiecki informował natomiast o przemieszczeniu ponad stu Wagnerowców w kierunku Grodna, blisko przesmyku, czemu zaprzeczał Alaksandr Łukaszenka i Belarusian Hajun – białoruska grupa monitorująca aktywność wojskową. Te działania i rosyjskie groźby miały na celu wywarcie presji na Polskę i NATO oraz zwiększenie poczucia zagrożenia – pisze Defence24.