Jak informuje serwis DobraPogoda24.pl, ustępujący na wschód wyż zrobi miejsce dla aktywnej cyrkulacji strefowej, która sprowadzi chłodniejsze powietrze w głąb Europy, a jednocześnie będzie wypychać fale gorąca z obecnego bieguna ciepła. Aktualnie najgorętszym regionem w Europie jest francuska Korsyka, gdzie termometry niedawno wskazywały niemal 30 stopni.

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W tych regionach ponownie zagości lato

Według przytaczanych prognoz między 26 a 31 października fala gorąca obejmie przede wszystkim południową Portugalię oraz południową i południowo-zachodnią Hiszpanię. Temperatury miejscami wzrosną tam do 27-30 stopni.

Ociepleniu będzie sprzyjać wyż z kopułą ciepła. Prognozy wskazują, że na wysokości około 1,5 km temperatura powietrza osiągnie 14-16 stopni. Przy sprzyjających warunkach przełoży się to na stosunkowo wysokie wartości bliżej powierzchni ziemi.

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W Polsce po jednodniowym ociepleniu wróci ochłodzenie

Niestety w Polsce nie możemy liczyć na takie ocieplenie. Jedynie dziś, 21 października, doświadczymy krótkiego wzrostu temperatury. Najcieplej będzie na południu kraju, gdzie termometry pokażą nawet 20-23 stopnie.

W ciągu kolejnych dni na pogodę w Polsce wpłynie cyrkulacja strefowa, która przyniesie ochłodzenie. Do końca października temperatury w dzień utrzymają się na poziomie 9-16 stopni, więc będzie umiarkowanie chłodno.