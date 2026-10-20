Gdańscy policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o włamania do hurtowni naturalnych włosów
Śledztwo rozpoczęło się 28 kwietnia 2026 roku, gdy policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do gdańskiej hurtowni włosów naturalnych. Zamaskowani sprawcy weszli nocą do firmy, zapakowali do toreb włosy przeznaczone do przedłużania i uciekli. Wartość towaru skradzionego podczas tego włamania wyniosła blisko milion złotych.
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W toku śledztwa funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring i ślady oraz przesłuchali świadków. Na tej podstawie udało się im wytypować trzy podejrzane osoby. 20 sierpnia policjanci zatrzymali 32-letnią mieszkankę Gdańska, a w jej domu znaleźli część skradzionych włosów. Tego samego dnia w Pruszczu Gdańskim, przy wsparciu kontrterrorystów, ujęto 46-latka. Policjanci odkryli u niego przedmioty służące do popełnienia przestępstw.
Trzecią podejrzaną, 38-letnią kobietę, zatrzymano 10 września, przy czym okazało się, że miała doczepione włosy najprawdopodobniej pochodzące z kradzieży. Kolejną część skradzionego towaru funkcjonariusze odnaleźli w salonie fryzjerskim w Straszynie.
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Policjanci powiązali zatrzymanych również z włamaniem do hurtowni w Kowalach, do którego doszło w kwietniu oraz z włamaniem w Poznaniu, które miało miejsce w lipcu. Każda z zatrzymanych osób usłyszała trzy zarzuty kradzieży z włamaniem.
Obie kobiety trafiły do tymczasowego aresztu. Wobec mężczyzny początkowo zastosowano dozór policji. Po odwołaniu prokuratora sąd wyższej instancji zdecydował jednak o aresztowaniu. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.
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