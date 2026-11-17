Nagranie pojawiło się na facebookowym profilu „Dziennik Śledczy”. Na 27-sekundowym filmie widać przechodniów spacerujących ulicą Grodzką. Nagle ludzie zaczynają uciekać, przy czym część z nich szuka schronienia w bramach i lokalach. W zamieszaniu i panice nikt nie zauważa kilkuletniego dziecka, które zostało samo na ulicy.

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Zamachowiec oddał strzały w kierunku dziecka

W pewnym momencie na filmie widać nadjeżdżający samochód zamachowca. Sprawca oddaja co najmniej dwa strzały w stronę dziecka, jednak pociski trafiają w ścianę budynku, zaledwie centymetry od niego. Po strzałach maluch próbuje schronić się w pobliskim lokalu, jednak drzwi są zamknięte. Po przejeździe zamachowca i policyjnego radiowozu z ukrycia wybiega mężczyzna. Dziecko podbiega do niego, a on bierze je na ręce.

Nieoficjalnie: rodzic próbował wrócić po dziecko

Pod opublikowanym nagraniem jest już ponad 1700 komentarzy. Internauci są oburzeni zachowaniem opiekunów i innych dorosłych. Z nieoficjalnych ustaleń Interii wynika, że dziecko było na miejscu z rodzicem i młodszym rodzeństwem. Gdy wybuchła panika, dorosły wziął młodsze dziecko na ręce, a starsze próbował chwycić za rękę. Z powodu paniki doszło jednak do ich rozdzielenia. Rodzic próbował po nie wrócić, lecz właśnie wtedy rozległy się strzały. Interia nieoficjalnie ustaliła również, że nagranie jest autentyczne.

W wyniku ataku z 7 listopada zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych, w tym 2 policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu 24-letniego napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego rodziców i siostry z ranami postrzałowymi.