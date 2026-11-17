Ciało mężczyzny, który zastrzelił dziewięć osób – w tym rodziców i siostrę - a kilkanaście ranił, może zostać odebrane i pochowane przez jego babcię - przekazali reporterzy Radia ESKA. Według nieoficjalnych informacji kobieta ma nie zgadzać się na oddanie ciała na cele naukowe, które zaproponował prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

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Zamach w Krakowie. Nieoficjalnie: babcia odbierze i pochowa ciało zamachowca

Jak twierdzą reporterzy Radia ESKA, oficjalny wniosek o wydanie ciała sprawcy krakowskiego zamachu ma trafić do prokuratury na dniach. Na ten moment nie wiadomo, czy mężczyzna spocznie w grobie pod swoim nazwiskiem czy anonimowo.

W poniedziałek 16 listopada prezydent Krakowa Łukasz Gibała poinformował, że jeśli rodzina nie zgłosi się po zwłoki zamachowca, może ono być przekazane na cele naukowe. Jak wyjaśnialiśmy w rp.pl, aby do tego doszło, uczelnia medyczna musi skierować odpowiednio uzasadniony wniosek do właściwego starosty, od którego decyzji zależy przekazanie ciała na cele naukowe lub medyczne – jednak tylko wtedy, gdy rodzina nie zgłosi się wcześniej po zwłoki.

Jeśli więc potwierdzą się informacje Radia ESKA, ciało zamachowca na pewno nie trafi do Collegium Medicum UJ, do którego Gibała wnioskował o przyjęcie zwłok. Prezydent Krakowa przekazał także, że jeśli miałoby dojść do pogrzebu, nie będzie zgody na pochowanie zamachowca na terenie miasta.