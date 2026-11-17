Noblista, profesor Aghion wyjaśnia dlaczego UE przegrywa wyścig o innowacje.
Ponieważ ma doktrynę gospodarki, która nie jest dobra dla innowacji i przełomowych odkryć. Dlaczego jeszcze? Bo wykluczyła politykę przemysłową w imię polityki konkurencji. Ponieważ jest gigantem regulacyjnym i karłem budżetowym. W Traktacie z Maastricht traktuje wydatki na emerytury na równi z inwestycjami w innowacje. Zatem UE ma doktrynę, która dobrze służy utrzymaniu pokoju, ale nie sprzyja parciu ku innowacjom przełomowym.
Nie mamy prawdziwego jednolitego rynku. Każdy kraj ma własne regulacje. Nie mamy wystarczających zamówień publicznych, nie mamy agencji DARPA. Nie mamy wystarczającego rynku venture capital. Nie mamy wystarczającego długoterminowego finansowania badań, finansowania nauki. Granty są tylko na 5 lat, powinny być na 10 lat. I nie mamy wystarczającej liczby inwestorów instytucjonalnych. Tego właśnie potrzebujemy.
Wiem i widzimy, że istnieje sztywność we wdrażaniu raportu Draghiego na poziomie UE, ponieważ UE jest zbyt ciężką maszyną. Wierzę w koalicję chętnych państw, uważam, że poszczególne kraje powinny same decydować o zjednoczeniu sił i stworzeniu czegoś w rodzaju amerykańskiej agencji DARPA (DARPA to Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamentu Obrony, odpowiedzialna za rozwój innowacji wojskowych w USA – red.), wspólnych inwestorów instytucjonalnych, wspólnego parkietu dla zaawansowanych technologii.
Nie. Zrobię więc wszystko, aby uniknąć zwycięstwa Mélenchona i Le Pen, ponieważ wierzę, że z Mélenchonem i Le Pen będziemy w bardzo złej kondycji.
Myślę, że we Francji istnieje wielkie niebezpieczeństwo. Rynkowe stopy procentowe rosną po części nie tylko z powodu problemów budżetowych, ale z obawy przed Le Pen. Boją się, że Le Pen zostanie prezydentem.
Nie ma szans, żeby Mélenchon został prezydentem. Nie ma ani jednego sondażu, który dawałby wygraną Mélenchonowi. Jeśli masz drugą turę między Mélenchonem a Le Pen, to ona uzyskuje 70 proc. głosów. Nie ma sondażu, w którym Mélenchon wygrywa. Więc obawy dotyczą naprawdę Le Pen. Ale obawy mogą polegać też na tym, że jej wygrana mogłaby wywołać zamieszki.
Tak, dlatego potrzebne jest bezpieczeństwo elastyczne rynku pracy (flexicurity). Potrzebujemy instytucji rynku pracy, które będą chronić jednostki. I podoba mi się duński model flexicurity, ponieważ kiedy tracisz pracę w Danii, otrzymujesz wysoki zasiłek dla bezrobotnych, państwo przekwalifikowuje cię i pomaga znaleźć nową pracę.
Nie, musimy coś takiego zbudować. Potrzebujemy polityki przemysłowej, aby budować obiekty na wzór CERN-u. Wiecie, w Genewie macie CERN. Potrzebujemy odpowiednika CERN-u dla sztucznej inteligencji w Europie, w kilku miejscach. To nie dotyczy tylko UE. Dołączyłbym Szwajcarię, Kanadę, Wielką Brytanię. Koalicję krajów, które wierzą w wartości. Teraz USA porzucają Ukrainę.
USA nie mogą być tego częścią, ponieważ każdy kraj, który mówi „nie” Ukrainie, powinien znaleźć się poza tym gronem. Kraje wspierające Ukrainę mogą się połączyć i współpracować. Obejmuje to Wielką Brytanię, Szwajcarię, Kanadę. Te kraje powinny się zjednoczyć i wspólnie budować moc obliczeniową, centra danych i forsować sztuczną inteligencję wierną naszym wartościom.
W przypadku Chin polityka powinna polegać na stwierdzeniu: chcemy, abyście współpracowali. Chcecie naszych rynków, ale musicie grać według naszych zasad. Musicie produkować w naszych krajach, z udziałem pracowników z naszych krajów, a kiedy będziemy potrzebować waszej technologii, musicie nam ją dać. I to są warunki, na jakich z wami współpracujemy. Tak, jak oni współpracują z nami.
Powinniśmy jednak zacząć budować czołgi razem i mieć wspólny rynek. Zbyt wiele krajów UE kupuje samoloty z USA, a mogłyby one kupować samoloty z Europy. Jeśli ostatecznie opierasz się tylko na samolotach F-35, to nie jest droga do niezależności. Oni mogą je wyłączyć, kiedy tylko zechcą.
Nie robisz tego z dnia na dzień, ale powinniśmy zacząć to robić. To nie tak, że powinniśmy przestać robić interesy z USA czy Chinami, ale powinniśmy zacząć budować razem nasze wspólne zdolności.
Wiecie, dlaczego je mają? Ponieważ podjęli głupią decyzję o rezygnacji z atomu. Więc to, co powinni zrobić, to wznowić program nuklearny. Powinny powstać elektrownie jądrowe.
Może mieć oba skutki. Z jednej strony sądzono, że będzie czynnikiem stabilizującym. Ale jest też środkiem znieczulającym. Kraj taki jak Francja przez euro zbytnio opóźnił reformy strukturalne.
Dokładnie, zapłaciły wysoką cenę. Ale z drugiej strony przeprowadziły reformy. Hiszpania to dobry przykład kraju, który przeprowadził reformy gospodarcze.
Mamy spadającą demografię, więc nie powinniśmy mówić „zero migracji”, ale powinniśmy mieć migrację kontrolowaną. Powinniśmy mieć migrację powiązaną z pracą i integracją. Odpowiedzią nie jest całkowite zamknięcie się na migrację. Odpowiedzią jest monitorowanie migracji. I dlatego parlamenty powinny co roku określać, ilu migrantów potrzebujemy.
Tak, ale na przykład we Francji, w wielu szpitalach mamy teraz rumuńskich lekarzy. Zastąpimy ich z dnia na dzień robotami?
Okej. Jeszcze nie. Może w przyszłości, ale na razie nie.
Nie, uważam, że nie, ponieważ sądzę, że Polska jest bardzo innowacyjnym krajem. Mocno wierzę w technologie obronne. To może być motor przełomowych innowacji. Myślę więc, że Polska ma wielką przyszłość jako pionier innowacji.
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