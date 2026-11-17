16 listopada w sklepach Biedronka rozpoczęło się referendum strajkowe. Głosowanie odbywa się przez internet i potrwa do 21 grudnia 2026 r. Pracownicy mogą opowiedzieć się za przeprowadzeniem akcji protestacyjnej lub przeciwko niej. Głosowanie jest tajne, a pracodawca nie będzie miał dostępu do indywidualnych decyzji zatrudnionych.

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Jak informuje TVN24, referendum jest następstwem wielomiesięcznego sporu między NSZZ „Solidarność” a zarządem Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci. Rozmowy dotyczące postulatów pracowniczych trwały od lutego do września. Ostatnia runda mediacji, przeprowadzona 16 września, nie przyniosła porozumienia.

– Na wszystkie nasze postulaty pracodawca miał jedną odpowiedź: „nie”. W takiej sytuacji nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko referendum strajkowe. Strajk to dla nas ostateczność. Cały czas jesteśmy gotowi do rozmów z pracodawcą, ale muszą to być rozmowy konstruktywne – powiedziała Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, cytowana przez tvn24.pl

Podwyżki o 1000 zł i więcej pracowników. Są postulaty związkowców

Lista żądań obejmuje dziesięć punktów dotyczących wynagrodzeń, organizacji pracy i warunków zatrudnienia. Związkowcy domagają się:

podniesienia od 1 lutego 2026 r. stawek wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników Jeronimo Martins Polska o 1000 zł miesięcznie;

wprowadzenia nagrody za obecność dla kierowników sklepów i zastępców kierowników w wysokości 500 zł miesięcznie;

wprowadzenia miesięcznej premii dla pracowników lady mięsnej w wysokości 500 zł;

ustalenia miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy;

zwiększenia obsady sklepów, tak aby możliwe było wykonywanie zadań w normalnym czasie pracy;

wprowadzenia stałej obsady kas samoobsługowych;

organizowania pracy w sposób wykluczający otwieranie sklepów po godz. 22;

wprowadzenia kuponu śniadaniowego lub lunchowego dla pracowników zmianowych w wysokości 200 zł miesięcznie;

wprowadzenia czytelnych pasków wynagrodzeń;

zapewnienia organizacjom związkowym prawa do umieszczania informacji o możliwości przystąpienia do związku na tablicach ogłoszeniowych w sklepach, centrach dystrybucyjnych i innych zakładach firmy.

Przedstawiciele Solidarności zwracają uwagę przede wszystkim na niedostateczną liczbę pracowników w placówkach. Według Gabrieli Kaim zdarzają się sytuacje, w których niewielka obsada musi jednocześnie obsługiwać tradycyjne kasy, kasy samoobsługowe, klientów oraz zajmować się wykładaniem towaru. Związkowcy krytycznie oceniają również plany wydłużania godzin otwarcia sklepów przed Bożym Narodzeniem. Według informacji przekazanych pracownikom niektóre placówki miałyby działać całodobowo.

Kiedy możliwy jest strajk w Biedronce?

Samo rozpoczęcie referendum nie oznacza jeszcze, że dojdzie do strajku. Zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, aby głosowanie było ważne, musi w nim uczestniczyć co najmniej połowa pracowników. Za przeprowadzeniem protestu musi opowiedzieć się większość głosujących.

Gabriela Kaim podkreśla, że związek nadal jest gotowy do rozmów z zarządem Jeronimo Martins Polska. Warunkiem jest jednak przedstawienie przez pracodawcę konkretnych propozycji dotyczących zgłoszonych postulatów. Dopiero wynik referendum przesądzi o dalszych działaniach Solidarności.