16 listopada wystartowało referendum strajkowe w Biedronce
16 listopada w sklepach Biedronka rozpoczęło się referendum strajkowe. Głosowanie odbywa się przez internet i potrwa do 21 grudnia 2026 r. Pracownicy mogą opowiedzieć się za przeprowadzeniem akcji protestacyjnej lub przeciwko niej. Głosowanie jest tajne, a pracodawca nie będzie miał dostępu do indywidualnych decyzji zatrudnionych.
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Jak informuje TVN24, referendum jest następstwem wielomiesięcznego sporu między NSZZ „Solidarność” a zarządem Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci. Rozmowy dotyczące postulatów pracowniczych trwały od lutego do września. Ostatnia runda mediacji, przeprowadzona 16 września, nie przyniosła porozumienia.
– Na wszystkie nasze postulaty pracodawca miał jedną odpowiedź: „nie”. W takiej sytuacji nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko referendum strajkowe. Strajk to dla nas ostateczność. Cały czas jesteśmy gotowi do rozmów z pracodawcą, ale muszą to być rozmowy konstruktywne – powiedziała Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, cytowana przez tvn24.pl
Lista żądań obejmuje dziesięć punktów dotyczących wynagrodzeń, organizacji pracy i warunków zatrudnienia. Związkowcy domagają się:
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Przedstawiciele Solidarności zwracają uwagę przede wszystkim na niedostateczną liczbę pracowników w placówkach. Według Gabrieli Kaim zdarzają się sytuacje, w których niewielka obsada musi jednocześnie obsługiwać tradycyjne kasy, kasy samoobsługowe, klientów oraz zajmować się wykładaniem towaru. Związkowcy krytycznie oceniają również plany wydłużania godzin otwarcia sklepów przed Bożym Narodzeniem. Według informacji przekazanych pracownikom niektóre placówki miałyby działać całodobowo.
Samo rozpoczęcie referendum nie oznacza jeszcze, że dojdzie do strajku. Zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, aby głosowanie było ważne, musi w nim uczestniczyć co najmniej połowa pracowników. Za przeprowadzeniem protestu musi opowiedzieć się większość głosujących.
Gabriela Kaim podkreśla, że związek nadal jest gotowy do rozmów z zarządem Jeronimo Martins Polska. Warunkiem jest jednak przedstawienie przez pracodawcę konkretnych propozycji dotyczących zgłoszonych postulatów. Dopiero wynik referendum przesądzi o dalszych działaniach Solidarności.
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