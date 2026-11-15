TV Republika wzywa do bojkotu konsumenckiego sieci RTV Euro AGD, po tym jak ta wycofała reklamy ze stacji po jej relacji z zamachu w Krakowie
W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy tekst Piotra Mazurkiewicza, który ukazał się na rp.pl 10 listopada
Sklepy z elektroniką pod marką RTV Euro AGD prowadzi spółka Euro-net, zarejestrowana w Warszawie. Firma istnieje od 1990 r. O jej sieci handlowej w ostatnich dniach zrobiło się głośno w związku z wycofaniem reklam z Telewizji Republika. Była to reakcja na relacje stacji po ataku w Krakowie i wypowiedzi Tomasza Sakiewicza na temat policji. W rezultacie ten ostatni wezwał klientów sieci do bojkotu i zwrotu zamówionych towarów.
Czy taki apel zaszkodzi sieci? W Polsce bojkoty konsumenckie z zasady skazane są na porażkę. Konsumenci co innego piszą w internetowych komentarzach, a zupełnie inaczej zachowują w sklepach. Przykładów jest mnóstwo – Biedronka, IKEA, a ostatnio Książulo i jego pizza w Żabce, która zrobiła furorę mimo wielu negatywnych opinii i nawoływań do bojkotu.
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RTV Euro AGD jest weteranem rynku handlowego. Początkowo rywalizowała z wielkimi sieciami zachodnimi jak Media Markt czy Electro World, ale wygospodarowała sobie własne miejsce na rynku. Od początku jej model biznesowy zakładał sklepy w centrach handlowych.
O samej firmie wiadomo niewiele, jej właściciele nie brylują w mediach czy na konferencjach. Zgodnie z danymi w sądach rejestrowych w zarządzie od 2002 r. zasiadają Małgorzata Kuk, Robert Wiesław Kuczyński i Waldemar Stanisław Kuk. Do tych osób należy także po 33,33 proc. akcji spółki.
Przed laty pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, że spółka rozważała zmiany właścicielskie i m.in. analizowała opcję wejścia na giełdę, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Decyzja wydaje się słuszna, bo tą drogą próbowały iść inne sieci z elektroniką, ale żadnej się to nie udało i debiuty odwołano.
Przychody firmy w 2025 r. wyniosły 10,9 mld zł wobec 11,2 mld zł rok wcześniej. Najwyższy skok spółka zanotowała w 2020 r., kiedy było to ponad 10 mld zł, podczas gdy rok wcześniej 7,5 mld zł.
Zysk netto wyniósł w 2025 r. 22,1 mln zł, wobec 21,8 mln zł rok wcześniej. Rekordowy był 2020 r. z niemal 300 mln zł zysku.
Sieć Euro, wcześniej niż zagraniczna konkurencja, zauważyła potęgę internetu i uruchomiła sklep online. Dzisiaj to jeden z najpopularniejszych sprzedawców elektroniki. Zgodnie z danymi Mediapanelu we wrześniu sklep euro.com.pl miał 6 mln użytkowników. Wielu Polaków może nie wiedzieć, że inny bardzo popularny sklep z elektroniką, oleole.pl. też należy do tego samego właściciela.
Zgodnie z raportami wywiadowni gospodarczych spółka Euro-net jest dobrym płatnikiem, ok. 95 proc. zobowiązań reguluje na bieżąco, a opóźnienie do 30 dni dotyczy tylko nieco ponad 5 proc. W rejestrach nie ma informacji o jakichkolwiek egzekucjach komorniczych wobec firmy, na giełdach wierzytelności też nie ma jej zobowiązań.
W przypadku kontaktów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawa jest bardziej skomplikowana. W marcu 2025 r. urząd poinformował, że prezes Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwego porozumienia ograniczającego konkurencję. Pracownicy Urzędu przeszukali siedziby spółki Electrolux Poland oraz właścicieli sklepów RTV Euro AGD, Media Markt i Media Expert.
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Nieco wcześniej w tym samym roku prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył łącznie ponad 66 mln zł na Jura Poland i jej istotnych kontrahentów. Wśród nich był Euro-net, Media Saturn Holding czy właściciel sieci Media Expert. Kara dla Euro-netu wyniosła 10,5 mln zł.
Urząd podał, że z materiału dowodowego, uzyskanego m.in. podczas przeszukania w siedzibie kilku spółek wynika, że przedsiębiorcy uzgodnili minimalne ceny odsprzedaży ekspresów Jura oraz akcesoriów do nich. Tych produktów nie można było kupić taniej niż w cenach ustalanych przez importera. Dotyczyło to zarówno sklepów stacjonarnych, jak i internetowych. Przedsiębiorcy zmówili się również co do wysokości cen stosowanych w promocjach i podczas wyprzedaży, a także rodzajów i wartości gratisów dla konsumentów. Promocje w handlu elektroniką nie pierwszy raz okazują się nie do końca uczciwe wobec klientów. Niedozwolone porozumienie trwało co najmniej od lipca 2013 do listopada 2022 r.
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