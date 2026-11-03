Z tego artykułu dowiesz się: Kto i w jakich okolicznościach przejmuje kontrolę nad siecią sklepów Media Markt i Saturn.

Dlaczego Komisja Europejska przez ponad rok analizowała transakcję i jakie miała obawy.

Jakie zobowiązania musiał złożyć nowy właściciel, aby uzyskać zgodę na przejęcie.

Co fuzja oznacza dla przyszłości spółki oraz całego europejskiego rynku detalicznego.

Komisja Europejska zatwierdziła we wtorek planowane przejęcie jednego z czołowych europejskich sprzedawców elektroniki Media Markt i Saturn oraz ich spółki macierzystej przez chińskiego giganta e-commerce JD.com. Proces analizy wniosku koncentracyjnego trwał ponad rok, firma w sumie zatrudnia w Europie 50 tys. pracowników.

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Media Markt będzie chiński

Chińczycy przejmują kontrolę nad spółką CECONOMY z siedzibą w Düsseldorfie. Dochodzenie zostało przeprowadzone na podstawie przepisów Unii Europejskiej dotyczących subsydiów zagranicznych, z powodu obaw, że chińska pomoc państwa udzielona JD.com może negatywnie wpłynąć na przedsiębiorstwa z UE.

Komisja zatwierdziła przejęcie pod warunkiem, że CECONOMY i JD.com w pełni wywiążą się ze zobowiązań zaproponowanych przez firmy. W dochodzeniu stwierdzono, że subsydia zagraniczne mogą prowadzić do potencjalnego zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym UE. – Zobowiązania zaproponowane przez JD.com i CECONOMY w pełni i skutecznie zaradzą tym zakłóceniom – poinformowała Komisja w komunikacie prasowym. Według Komisji JD.com korzystał z preferencyjnego finansowania, zachęt podatkowych i dotacji z Chin.

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– Zidentyfikowane subsydia zagraniczne przyczyniły się do rozwoju potencjału logistycznego i technologicznego, który zostałby przekazany CECONOMY po transakcji i mogłyby pomóc jej w stosowaniu agresywnych cen ze szkodą dla innych uczestników rynku – stwierdziła Komisja. We wrześniu 2025 r. zgodę na transakcję wydały niemieckie władze antymonopolowe.

W ramach środków zaradczych obie firmy zaoferowały możliwość przeprowadzania transakcji wewnątrzgrupowych na warunkach rynkowych, w tym finansowania udzielanego CECONOMY przez JD.com. Ponadto zobowiązały się do świadczenia usług magazynowych, logistycznych i technologicznych JD.com innym sprzedawcom detalicznym na tych samych warunkach, co CECONOMY. Chiński sprzedawca internetowy wycenia CECONOMY na około 2,2 mld euro.

Długi proces przejęcia

W sierpniu Chiny zagroziły UE środkami odwetowymi w związku z przedłużającym się dochodzeniem w sprawie przejęcia. To pierwsza tak duża transakcja zakupu europejskiej firmy handlowej przez gracza z Chin. Uzyskana decyzja Komisji Europejskiej to ostatnia brakująca zgoda regulacyjna przewidziana w umowie podpisanej przez firmy.

– Nasze partnerstwo z JD.com staje się rzeczywistością i otwiera się nowy rozdział. Wspólnie przyspieszymy realizację naszej skutecznej strategii wielokanałowej platformy detalicznej. Możemy teraz przejść od wizji strategicznej do konkretnego wdrożenia, łącząc mocne strony obu spółek – mówi Remko Rijnders, prezes CECONOMY.

Zdaniem Sandy Xu, prezes JD.com, transakcja to dobra wiadomość dla europejskiego rynku detalicznego i konsumentów, choć głosów krytycznych w odniesieniu do decyzji nie brakuje.

Chiny coraz mocniej wypierają polskie produkty z europejskiego rynku. Od początku roku do UE trafiło trzy razy więcej urządzeń AGD z Chin niż z naszego kraju.

Firma to 50 tys. pracowników i ponad 1 tys. sklepów. Zarząd będzie w dalszym ciągu odpowiadał za kierowanie strategią biznesową i działalnością operacyjną spółki, a JD.com zobowiązała się wiążąco do ochrony fundamentów, które mają najistotniejsze znaczenie zarówno dla pracowników, jak i dla marek oraz sklepów.