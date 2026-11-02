Jak informuje brytyjski „The Guardian”, w poniedziałek problemy z systemami chłodniczymi zgłosili sprzedawcy detaliczni w Belgii, Estonii, Irlandii, Finlandii, Luksemburgu, Holandii i Szwecji. Kilka firm potwierdziło, że padło ofiarą ataku hakerskiego.

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Jak przypomina gazeta, podobny atak miał miejsce we Francji w ubiegłym miesiącu. Hakerzy przejęli wówczas kontrolę nad systemami chłodniczymi nawet w 700 supermarketach, podnosząc temperaturę w urządzeniach do 50 stopni Celsjusza. Doprowadziło to do pożarów i zniszczenia żywności, a straty oszacowano na dziesiątki milionów euro.

Cyberataki na supermarkety w Europie. Sieci handlowe zgłaszają awarie lodówek

Właściciel irlandzkiej sieci SuperValu, spółka Musgrave, poinformował w poniedziałek o awarii części urządzeń chłodniczych w 13 supermarketach. Jej przyczyną był prawdopodobnie cyberatak.

O ataku cybernetycznym na systemy lodówek i zamrażarek poinformowała w poniedziałek również szwedzka sieć ICA. Jeden ze sklepów ICA w Sjöbo na południu Szwecji przyznał, że jego lodówki i zamrażarki zostały zaatakowane przez hakerów, a temperatura w urządzeniach została ustawiona na 50 stopni Celsjusza. Inna placówka, w Sztokholmie, przekazała, że zamrażarki przestały działać „w wyniku cyberataku o godz. 2 w nocy”, a „cały towar został zniszczony”.

Według portalu gazety „Aftonbladet” zaatakowano też sześć sklepów spożywczych innej dużej sieci w tym kraju, COOP.

O awarii w dziesiątkach sklepów w Belgii i Luksemburgu powiadomił w poniedziałek koncern Ahold Delhaize, a podobne problemy w Estonii zgłosiła Kitman Coldtech, firma zajmująca się regulacją temperatury w zamrażarkach.

Awaria lodówek w Auchan w Olsztynie

Problemy z chłodnictwem pojawiły się również w Polsce. Jak pisze branżowy portalspozywczyny.pl na platformie X użytkownik Pretium opublikował nagranie wykonane w sklepie Auchan na osiedlu Nagórki w Olsztynie. Widać na nim wyłączone i opróżnione urządzenia chłodnicze.

Pracownicy olsztyńskiego Auchan potwierdzili w rozmowie z WP Finanse, że urządzenia chłodnicze przestały działać rano i przez kolejne godziny problem nie został usunięty. Nie wiadomo jednak na razie, co spowodowało awarię.