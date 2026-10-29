Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Rusłan Szoszyn: Indie to gospodarka przyszłości. A turban Tuska to symbol skutecznej polityki

Wizyta Donalda Tuska w Indiach stała się w Polsce pretekstem do żartów z turbanu i memów tworzonych przez sztuczną inteligencję. Tymczasem Indie wyrastają na jedną z największych potęg gospodarczych świata, a my wciąż tkwimy w stereotypach.

Publikacja: 29.10.2026 13:55

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Rusłan Szoszyn: Indie to gospodarka przyszłości. A turban Tuska to symbol skutecznej polityki

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Reklama
Reklama
Reklama

Rusłan Szoszyn

„Tusk w turbanie podbija sieć” – czytam na jednym z portali internetowych. Na platformach społecznościowych roi się od wygenerowanych przez AI memów przedstawiających szefa polskiego rządu m.in. tańczącego i zjadającego ciasteczko pod murami Tadż Mahal. Jednego z cudów świata, na którego teren nie można wnosić jedzenia i napojów. Obowiązują tam rygorystyczne zasady bezpieczeństwa. Rok temu spacerowałem tam przez kilka godzin i nie zobaczyłem nikogo (nawet wśród turystów z Zachodu), kto chciałby tańczyć przed kamerą na tle grobowca. Wygenerowany przez sztuczną inteligencję fałszywy przekaz na tyle zdominował jednak naszą przestrzeń publiczną, że premier musi się nawet tłumaczyć, że udał się do najludniejszego kraju na świecie nie tylko po to, by podpisać ważne dla polskich przedsiębiorców umowy. Przeciętny Kowalski już nie będzie się zagłębiał w niuanse. W jego pamięci utkwi Tusk w turbanie.

Pozostało jeszcze 86% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama