Choć nie znamy jeszcze ostatecznych wyników wyborów w Izraelu, już teraz można przeanalizować kilka ważnych czynników, które miały na nie wpływ. I spróbować się zastanowić nad tym, czy z Jerozolimy, gdzie znajduje się siedziba Knesetu, płyną jakieś wnioski dla Polski.

Wniosek pierwszy: wysoka frekwencja towarzyszy wysokiej polaryzacji