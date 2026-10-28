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Wybory w Izraelu. Od lewej: Gadi Eisenkot, Beniamin Netanjahu i Itamar Ben-Gwir
Choć nie znamy jeszcze ostatecznych wyników wyborów w Izraelu, już teraz można przeanalizować kilka ważnych czynników, które miały na nie wpływ. I spróbować się zastanowić nad tym, czy z Jerozolimy, gdzie znajduje się siedziba Knesetu, płyną jakieś wnioski dla Polski.
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