Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Michał Szułdrzyński: Wybory w Izraelu. Cztery wnioski, jakie płyną z Jerozolimy dla Polski

Wybory w Izraelu pokazują, jak polaryzacja, mobilizacja wyborców i walka o głosy mniejszości mogą wpłynąć na układ sił w parlamencie. Znaczenie ma także zaangażowanie Donalda Trumpa. Czy podobny scenariusz czeka Polskę?

Publikacja: 28.10.2026 09:03

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Wybory w Izraelu. Od lewej: Gadi Eisenkot, Beniamin Netanjahu i Itamar Ben-Gwir

Wybory w Izraelu. Od lewej: Gadi Eisenkot, Beniamin Netanjahu i Itamar Ben-Gwir

Foto: REUTERS/Amir Cohen (2), REUTERS/Ammar Awad

Reklama
Reklama
Reklama

Michał Szułdrzyński

Choć nie znamy jeszcze ostatecznych wyników wyborów w Izraelu, już teraz można przeanalizować kilka ważnych czynników, które miały na nie wpływ. I spróbować się zastanowić nad tym, czy z Jerozolimy, gdzie znajduje się siedziba Knesetu, płyną jakieś wnioski dla Polski.

Wniosek pierwszy: wysoka frekwencja towarzyszy wysokiej polaryzacji

Pozostało jeszcze 93% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama